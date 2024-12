O comentário caricato e inesperado da filha de Inês Aires Pereira: «Um dia enganaste»

Inês Aires Pereira é uma mãe orgulhosa e dedicada. A atriz, mãe de Alice, de 5 anos, e Joaquim, de 2 anos – ambos fruto da anterior relação com David Ferreira da Silva –, partilhou um momento ternurento e cheio de humor ao lado da filha mais velha.

No vídeo, Inês é apanhada numa conversa inesperada com Alice, que demonstra desde cedo um olhar atento e curioso sobre o mundo à sua volta. No registo, a atriz pergunta à filha:

«Ser atriz é enganar as pessoas? Porque estamos a fingir?», ao que Alice responde afirmativamente, provocando um diálogo hilariante.

Inês insiste: «Achas que a mãe engana as pessoas?». A resposta de Alice não se fez esperar: «Não, mas um dia enganaste. O dia do sangue».

A atriz rapidamente esclareceu os seus seguidores, revelando a origem desta memória curiosa. «Foi o dia em que a mãe cortou uma beterraba e fingiu que era sangue. Mas eu estava a ser atriz, estava a fingir», explicou entre risos, mostrando que a criatividade faz parte do seu dia-a-dia, até nos momentos em família.

Veja o momento, aqui:

