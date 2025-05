Inês Aires Pereira vive momentos tensos após gesto incompreendido: «Não fosse um motivo de ameaças de morte...»

Inês Aires Pereira responde à letra a insulto de seguidora

Inês Aires Pereira está a viver dias difíceis após um momento que gerou uma verdadeira onda de críticas nas redes sociais. Tudo começou com um gesto aparentemente inofensivo, feito durante o dérbi entre Benfica e Sporting, que acabou por ser mal interpretado por muitos adeptos — e que levou a atriz a ser alvo de insultos, ameaças e ataques pessoais.

Num vídeo partilhado esta segunda-feira, 13 de maio, nas suas redes sociais, a atriz explicou o que realmente aconteceu e assumiu a sua ignorância em relação ao mundo do futebol:

Bom dia. Venho falar-vos daquilo que se está a passar, desta onda de ódio, de hate, que está a cair sobre mim. E eu não quero que restem dúvidas em relação a este assunto: eu não percebo de futebol, eu não estou a par da etiqueta, dos códigos".

Durante o jogo, a atriz viveu a experiência ao máximo, misturando-se com os adeptos nas roulottes junto ao Estádio da Luz. Vestiu uma t-shirt do Benfica, emocionada com o ambiente e com o que descreveu como uma “vivência intensa”. Mais tarde, acabou por a atirar ao chão — gesto que, explicou, nunca teve intenção de ofender.

Quando és ignorante, pode dar porcaria… Como eu sou ignorante, deu porcaria. A minha coisa de pôr a t-shirt no chão foi confundida com um desrespeito pela instituição, pelo clube. Nunca foi essa a minha intenção. A minha forma de comunicar é através do humor, e nunca usei o humor para desrespeitar ninguém".

Inês Aires Pereira deixou claro o seu arrependimento e apresentou um pedido de desculpas sincero a todos os que se sentiram ofendidos:

Não tinha noção de que isso poderia ofender tantos benfiquistas. Quero que este pedido de desculpas fique claro: eu não sabia. Aquilo que fiz não veio de um lugar de ódio ou de desprezo pelo clube".

Apesar do pedido de desculpas, a atriz revelou estar a ser alvo de reações desproporcionadas, que a estão a afetar profundamente:

Tenho recebido ameaças de morte, ameaças de porrada, insultos e ameaças à minha família. Gostava que as pessoas tivessem noção de que isso pode mesmo afetar uma pessoa. Isso pode dar-me mesmo medo de sair de casa, a achar que vou ser morta por algo que fiz por ignorância".