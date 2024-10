Inês Aires Pereira muda de visual: «Leva o cabelo ao limite»

Inês Aires Pereira decidiu arriscar e mudou o seu visual, mais concretamente a cor do cabelo.

Agora, a atriz tem o cabelo mais claro, como se pode ver no vídeo abaixo:

No vídeo, ouve-se a atriz a falar com alguém que a avisa: «É o limite do cabelo». A artista responde: «Fico assim uma 'granda freak', não é?».

De seguida, Inês Aires Pereira assume: «Não me estou a habituar a este look».

A atriz e humorista começou o seu percurso na TVI no Cristina ComVida, de Cristina Ferreira (em 2021), onde deu vida a Neuza, uma das personagens icónicas do programa. Posteriormente, estreou-se na nossa ficção, interpretando o papel de Alice na novela em Para Sempre.