O comentário caricato de Jessica Athayde às imagens sensuais de Inês Aires Pereira

Inês Aires Pereira, a atriz de 35 anos, encontra-se em Cabo Verde a desfrutar do verão no continente africano! Sol, praia e mergulhos têm marcado os últimos dias da sua viagem. Contudo, além de aproveitar o mar, a atriz tem também aquecido as redes sociais ao partilhar vídeos em biquíni na praia.

No passado dia 28 de novembro, a artista publicou um vídeo onde caminha em direção ao mar, mostrando a sua excelente forma física . A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios, incluindo o de Jessica Athayde, que escreveu: «Esse rabiosque». Outros comentários destacaram-se, como: «Ainda dizem que não há sereias!», «Uau, estás lindona, Inês!», e «Sempre linda e maravilhosa».

De recordar que a atriz é mãe de Alice (5 anos) e Joaquim (2 anos), fruto da ex-relação da artista com David Ferreira da Silva.

Veja a publicação, aqui:

