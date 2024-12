Desesperada, Inês Aires Pereira atira: «Chega... parem!»

Na madrugada de 22 de dezembro, Inês Aires Pereira recorreu às stories do Instagram para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde. A atriz revelou estar a enfrentar dificuldades que lhe têm dificultado respirar e dormir durante a noite.

Desesperada com a situação, confessou: «Estou com vontade que me metam um tubo nas duas narinas, tipo velocidade turbo, e me suguem toda, que me tirem esta fábrica de ranho».

No final do vídeo, Inês mostrou o seu cansaço e exasperação, acrescentando: «Chega, estou assim há dias! Não quero mais. Parem!».

Veja o vídeo, aqui:

Veja também: