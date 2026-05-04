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De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:45
De ir às lágrimas: Inês Aires Pereira revela detalhe comovente do filho recém-nascido - TVI

Uma bonita homenagem.

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Inês Aires Pereira mostrou um momento muito especial vivido com o filho recém-nascido e deixou no ar uma homenagem carregada de ternura ao pai, Jorge Aires Pereira, avô do bebé.

Na legenda do reels, a actriz brincou com várias possibilidades para o nome do bebé: «Podia ser de Jorge Amado, São Jorge, Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Jorge Sampaio, Jorge Palma, Jorge Drexler…». Logo depois, revelou a escolha final e o simbolismo que lhe está associado: «Mas é Jorge Aires Pereira como o avô».

A partilha mostra o momento em que avô e neto surgem juntos, num registo cheio de emoção e significado familiar.

O pequeno Jorge nasceu no dia 23 de abril, fruto da relação de Inês Aires Pereira com David Ferreira da Silva, juntando-se aos irmãos Alice e Joaquim. A escolha do nome ganhou ainda mais peso por ter acontecido no Dia de São Jorge, o que a actriz assinalou com evidente entusiasmo.

A publicação rapidamente encantou os seguidores, que se derreteram com a homenagem ao avô e com a ternura do momento partilhado.

Inês Aires Pereira deu vida a Alice na novela «Para Sempre». Recorde aqui:

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