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Finalmente aconteceu o que Inês Aires Pereira tanto desejava. Vários famosos já reagiram

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 38min
Finalmente aconteceu o que Inês Aires Pereira tanto desejava. Vários famosos já reagiram - TVI

Separações, reencontros, três filhos e muitos anos de espera. A atriz vive agora um dos momentos mais felizes da sua vida ao lado do namorado David Ferreira da Silva.

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Durante anos, Inês Aires Pereira fez questão de brincar com um desejo que nunca escondeu: ser pedida em casamento. Entre entrevistas, publicações nas redes sociais e momentos de humor que a tornaram uma das figuras mais acarinhadas do público português, a atriz falava frequentemente desse pedido. E, esse momento chegou finalmente.

Foi através das redes sociais que Inês revelou que David Ferreira da Silva a pediu em casamento no passado dia 21 de julho. A novidade foi partilhada através de um vídeo muito comovente, onde se podem ver alguns dos momentos mais especiais do pedido.

Dias depois, a atriz voltou a pronunciar-se para agradecer o carinho que tem recebido. "Obrigada a todos por todo o carinho, amor e mensagens de parabéns. Ainda não tive tempo de responder a toda a gente porque ainda estou aqui… 21.7.26 ❤️", escreveu.

 

A publicação não demorou a encher-se de mensagens de amigos e figuras conhecidas. A maquilhadora Raquel Stevens reagiu de forma entusiasmada:"GRITOS ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️". Já Maria Botelho Moniz deixou uma mensagem simples, mas cheia de carinho: "❤️❤️ Parabéns!!".  O ator Pedro Carvalho mostrou-se divertido com a novidade: "Ahhhhhh eu sabiaaaaaaaa! Ahahahah". Também Jessica Athayde não escondeu a alegria: "Ehehehhe adoro parabéns ❤️". Entre as reações mais emocionadas destacou-se a da atriz Mafalda Luís de Castro, amiga próxima de Inês:"Chegou o dia em que a minha prima é A noiva linda… 😭"

A felicidade ganha ainda mais significado quando se olha para o percurso do casal. Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva passaram por momentos difíceis e chegaram mesmo a seguir caminhos diferentes no início de 2024. Na altura, já eram pais de Alice e Joaquim. No entanto, a vida voltou a aproximá-los e, em julho de 2025, decidiram dar uma nova oportunidade à relação.

Desde então, os motivos para celebrar multiplicaram-se. Em abril deste ano nasceu Jorge, o terceiro filho do casal, consolidando ainda mais a família que construíram juntos. Agora, poucos meses depois da chegada do bebé, surge mais um capítulo feliz numa história marcada por desafios, superação e muito amor.

Para quem acompanhou as brincadeiras de Inês sobre o tema ao longo dos anos, este momento tem um sabor especial. Afinal, depois de tantas vezes falar do assunto com humor e espontaneidade, a atriz vê concretizado um sonho antigo.

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