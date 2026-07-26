Inês Aires Pereira recorda o dia que esperou durante anos: «Foi perfeito!»

Depois de anos a brincar com o assunto, de uma separação inesperada, de um reencontro que voltou a unir a família e da chegada do terceiro filho, Inês Aires Pereira está a viver um dos capítulos mais felizes da sua vida. E agora partilhou novas fotografias desse momento.

A atriz recorreu às redes sociais para divulgar mais fotografias do pedido de casamento feito por David Ferreira da Silva e resumiu tudo numa frase cheia de emoção: «Foi perfeito! 🪐».

As imagens mostram a felicidade do casal e revelam vários detalhes daquele que foi um dos dias mais especiais das suas vidas. A publicação rapidamente gerou uma onda de reações entre amigos, colegas e seguidores, que acompanharam de perto a história de amor dos dois ao longo dos anos.

Entre os comentários mais entusiasmados destacou-se o de Carolina Deslandes, que escreveu: «O season finale que todos sonhámos!!! ❤️ parabéns». Já a atriz Joana Castro não escondeu a emoção: «mãe do céu, que perfeição. amo-vos tanto.». Também os seguidores celebraram o momento, com uma das mensagens a resumir o percurso do casal: «Por vezes é necessário cada um seguir o seu rumo....para no fim se reencontrarem e viverem "Felizes para Sempre" ❣️».

A verdade é que a história de Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva tem sido tudo menos linear. Depois de vários anos juntos e de terem construído uma família com os filhos Alice e Joaquim, o casal decidiu separar-se no início de 2024. A decisão surpreendeu muitos fãs, sobretudo porque a atriz sempre se mostrou transparente sobre a relação.

Mas o afastamento acabou por não ser definitivo. Em julho de 2025, os dois voltaram a encontrar-se e perceberam que ainda havia muito por viver. O reencontro trouxe uma nova fase de felicidade e, poucos meses depois, surgiu a notícia da gravidez do terceiro filho.

Em abril deste ano nasceu o pequeno Jorge, reforçando ainda mais os laços da família. Agora, apenas alguns meses depois desse momento tão marcante, chega outro sonho concretizado: o tão aguardado pedido de casamento.

Para quem acompanha Inês há anos, existe um detalhe que torna tudo ainda mais especial. A atriz nunca escondeu que gostava de casar e fez inúmeras brincadeiras públicas sobre o assunto. Entre entrevistas, publicações e momentos de humor, o tema aparecia recorrentemente. Por isso, este pedido acabou por ter um significado ainda maior.

Hoje, olhando para trás, a história parece ter ganho um novo sentido. Depois dos altos e baixos, das dúvidas, das mudanças e dos recomeços, Inês Aires Pereira vive finalmente o momento que tantas vezes imaginou. E, pelas suas próprias palavras, não poderia ter corrido melhor: «Foi perfeito! 🪐».