Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Inês Aires Pereira abriu o coração nas stories do Instagram, 15 dias após o nascimento do terceiro filho, revelando os desafios iniciais com o recém-nascido e a importância da família nesta fase exigente.

«Eu tive aqui uma tropa estes 15 dias… Hoje faz 15 dias que o bebé nasceu. Ele foi para a neonatologia, ele tinha um torcicolo não sei o quê, a sucessão fraca, a minha mãe chorava e eu queria muito dar de mamar», confessou a atriz. Recorreu a terapia da fala e osteopatia para ajudar o bebé. Após muita dedicação, celebrou: «Depois de muita existência e resiliência, o bebê pega na mama.»

Inês admitiu dificuldades na produção de leite: «Agora tenho que aumentar aqui um bocadinho a produção de leite, porque com isto tudo não estou tão leiteira como das outras vezes». Os baby blues (tristeza pós parto) também pesaram, mas melhoram: «Estão a ficar melhores. Hoje até sequei o cabelo, pus um batonzinho, que é um bom truque, tomar banho e começar o dia fingindo que vamos para uma festa». Agradeceu ao marido David, que a deixa dormir e fica com o bebé a partir das 6 da manhã.

Os filhos mais velhos reagiram bem: «O Joaquim, achei que ele ia sentir e está, tipo, na boa, adora o bebé. A Alice acha que é a mãe dele, mas ajuda muito, é muito querida». Inês comparou-o a Alice, «que foi complicada»: «É um bebê, não é fácil, faz questionar muitas coisas».

No entanto, terminou com otimismo: «Olha, o que eu vos digo é: rede de apoio. E pronto, estamos aí, meus putos. Daqui a nada, estou de volta».

Recorde que Inês Aires Pereira deu a vida a Alice em «Para Sempre»: