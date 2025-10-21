Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro

Inês Aires Pereira vive uma nova fase da sua vida — e em todos os sentidos. A atriz, de 36 anos, confirmou a reconciliação com o ex-companheiro, David Ferreira, com quem partilha já dois filhos, Benjamim e Alice, e com quem espera agora o terceiro filho.

A novidade foi revelada de forma discreta, mas cheia de significado. Esta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, Inês partilhou no Instagram um vídeo dos bastidores do seu espetáculo «Namasté», no qual David também surge. Na legenda, a atriz escreveu: «Que comece a aventura!», frase que acabou por ser interpretada pelos fãs como a confirmação de que o casal está novamente junto e pronto para um novo capítulo em comum.

As reações não tardaram. Entre os muitos comentários de alegria, multiplicaram-se as mensagens de parabéns e apoio: «tão, mas tão feliz! Felicidadessssssss meus amores!», «O amor vence sempre, vocês são incríveis».

Recorde-se que Inês Aires Pereira e David Ferreira viveram uma separação discreta, mantendo sempre uma relação próxima pelo bem-estar dos filhos. Agora, com a terceira gravidez, o casal parece ter reencontrado o equilíbrio e a cumplicidade que os unia.

Com o seu característico sentido de humor e autenticidade, Inês mostra mais uma vez que não tem receio de partilhar as voltas que a vida dá. A atriz, uma das mais queridas da televisão portuguesa, continua a inspirar os fãs pela forma genuína e corajosa como encara o amor, a maternidade e as segundas oportunidades.

Tudo indica que Inês e David decidiram recomeçar — juntos — a aventura da vida a três (ou melhor, a cinco).