Inês Aires Pereira fez procedimento estético. Veja como ficou e entenda o que é o skin booster

  • Hoje às 15:33
Hoje às 15:33

A atriz partilhou o antes e o depois do procedimento estético ao rosto. Veja o resultado.

Inês Aires Pereira, 36 anos, voltou a surpreender os seus seguidores e ao mostrar o resultado de um novo procedimento estético no rosto.

A atriz submeteu-se a um tratamento com toxina botulínica e skin boosters, uma combinação que tem ganho cada vez mais popularidade por suavizar rugas e devolver luminosidade à pele, sem comprometer a naturalidade.

Na publicação da clínica responsável pelo tratamento, pode ler-se:

«Este é o resultado 15 dias após tratamento de rugas com toxina botulínica e aplicação de skin boosters. Na zona superior do rosto (testa, glabela e pés de galinha), utilizámos Botox para suavizar e prevenir o aparecimento de rugas, mantendo a sua naturalidade 💛. Em seguida, aplicámos skinboosters para hidratar profundamente, melhorar a textura e devolver luminosidade à pele.»
 

As imagens do antes e depois não deixaram ninguém indiferente. Entre os muitos comentários, destacaram-se elogios como «Uauuu!! Lindaaa 😍» e «Perfeitaaaaaaaa ❤️», que mostram como os seguidores de Inês aprovaram o resultado final.

Mas afinal, o que é o skin booster? Ao contrário dos tradicionais preenchimentos, este tratamento não altera a forma do rosto. A sua função é hidratar intensamente a pele em profundidade, melhorar a sua textura e elasticidade e promover um aspeto mais jovem e luminoso. É uma opção muito procurada por quem quer combater os primeiros sinais de envelhecimento de forma discreta e natural.

Aos 36 anos, Inês Aires Pereira é muito elogiada pela sua autenticidade e boa disposição, mas também pela forma como cuida de si. Esta nova partilha não só gerou curiosidade como inspirou muitos dos seus seguidores a procurar mais informação sobre os benefícios destes procedimentos estéticos.
 

Recentemente tem-se falado da reconciliação da atriz e David Ferreira, pai dos seus filhos: Alice de 5 anos, e Joaquim, de 3 anos, de quem se tinha separado no início de 2024. 
 

Veja no vídeo, em baixo, as imagens do casal.

 

Veja as fotos, na galeria em cima.

