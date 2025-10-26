Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Inês Aires Pereira faz mudança radical de visual, mas o grande destaque vai para o look (muito) ousado

Inês Aires Pereira surpreendeu os fãs esta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, ao anunciar que está grávida do terceiro filho. A novidade foi revelada através de um vídeo partilhado na sua conta de Instagram, onde a atriz surge nos bastidores do seu espetáculo «Namasté».

No vídeo, é possível ver David Ferreira, o ex-companheiro de Inês e pai dos dois filhos do casal, Benjamim e Alice. A atriz, de forma divertida e espontânea, escreveu na descrição: «Que comece a aventura!», confirmando assim a chegada de um novo membro à família.

A publicação rapidamente se encheu de reações e mensagens de carinho por parte dos seguidores e amigos da atriz. Entre os comentários, destacam-se o entusiasmo e o afeto dos fãs: «BERROS», «Dabide ❤️❤️ Que alegria! Parabéns!» e «NÃO POSSO!!! ❤️❤️❤️ Estou feliz como se fosse eu!».

Aos 36 anos, Inês Aires Pereira vive uma fase plena tanto a nível profissional como pessoal. Depois de se afirmar como uma das atrizes mais queridas e versáteis da televisão portuguesa, a artista prepara-se agora para abraçar novamente o papel de mãe — um dos seus papéis mais especiais.