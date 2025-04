O novo vídeo de Inês Aires Pereira com o filho está viral: «Não o deixes crescer»

Inês Aires Pereira e ex-companheiro surgem juntos, em dia especial

Inês Aires Pereira voltou a derreter os corações dos seguidores com mais um momento delicioso em família. Desta vez, foi o filho Joaquim a brilhar num vídeo que está a conquistar as redes sociais — e que mostra, uma vez mais, o talento (e criatividade!) que já corre nas veias da família.

Inês Aires Pereira partilhou, nas redes sociais, um vídeo ternurento e divertido onde surge a brincar com o filho Joaquim. Na brincadeira, é o menino quem assume o papel de “pai” e a atriz interpreta... ela própria: «a Inês».

Tudo começa com uma ida fictícia a uma loja para comer chocolate. Entre risos e improviso, a imaginação de Joaquim guia a mãe numa verdadeira aventura, que termina com uma visita ao médico, depois da atriz fingir estar com dores de barriga. O vídeo, cheio de expressividade e boa disposição, conquistou de imediato os seguidores.

A acompanhar o momento, Inês escreveu apenas: «EU AMOOOOO!!!» — um grito de amor e orgulho que resume bem a cumplicidade entre mãe e filho.

Os fãs não ficaram indiferentes e encheram a caixa de comentários com elogios e gargalhadas: «Amooooooo! Tão queridos», «“Espera como é que chamas ? Paiiiii “ fofo todos os dias !!», «As caras!!! Não aguento!», «A veia artista não falha!!!», «Este miúdo é o máximo... não o deixes crescer», «Amei ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ este diálogo do pai com a Inês 😂».

Veja a partilha, aqui:

De recordar que a atriz é mãe de Joaquim de 3 anos e de Alice de 5 anos, fruto da ex relação da atriz com David Ferreira da Silva.

Veja também: