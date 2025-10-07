Inês Aires Pereira faz alerta máximo sobre a medicação da depressão: «É super errado. Já conheci pessoas que fizeram isto e..»

Inês Aires Pereira, conhecida atriz e influenciadora digital, assumiu publicamente ter lutado contra a depressão e a ansiedade nos últimos dois anos, descrevendo um período marcado por tristeza profunda, desespero e momentos de grande vulnerabilidade. Apesar de aparentemente ter uma vida estável e perfeita — bom relacionamento, filhos saudáveis, casa e segurança financeira —, a atriz sentia uma tristeza constante e inexplicável, incapaz de identificar a origem do seu sofrimento.

O início de 2024 marcou outro momento difícil, com a separação do pai dos filhos, que afetou emocionalmente Inês. No entanto, este período de dor tornou-se também um ponto de viragem, permitindo-lhe reencontrar-se consigo mesma e iniciar um processo de recomeço. Apesar do preconceito social em torno dos antidepressivos, Inês Aires Pereira revelou que a medicação foi essencial para a sua recuperação. O uso de antidepressivos ajudou-a a superar a depressão e a ansiedade, agravadas pelo stresse do trabalho e pelo medo de palco, permitindo-lhe voltar a sentir equilíbrio emocional e bem-estar. Relembre-se também que a atriz fez um retiro, no Brasil, para tentar ajudar a mudar alguns aspetos da sua vida.

No dia 6 de outubro de 2025, a atriz partilhou nas redes sociais que está a desmamar os antidepressivos, afirmando: «Eu estou a fazer desmame tudo direitinho, mas acho que foi rápido demais. Estou a passar por uns dias de tonturas, zumbido e dificuldade em focar e ler… Os antidepressivos têm de se tomar com indicação médica.»

Quebrar o estigma da saúde mental

Inês utiliza o seu testemunho nas redes sociais para alertar e sensibilizar o público sobre a saúde mental, incentivando a que se quebrem os estigmas associados à depressão. Sublinha que não há vergonha em pedir ajuda e que o que não é normal é viver com aquela tristeza, reforçando a importância de reconhecer a depressão como uma doença real que pode afetar qualquer pessoa, independentemente das circunstâncias exteriores.

O relato de Inês Aires Pereira serve como um exemplo de coragem e resiliência, demonstrando que é possível superar a depressão e a ansiedade com apoio médico, medicação adequada e força interior, e que partilhar a experiência pode inspirar e ajudar outros a não sofrerem em silêncio.

Relembre-se também que a atriz tem um papel forte num mundo do humor e da comédia e que muitas vezes lança alertas nas redes sociais sobre a liberdade de expressão:

