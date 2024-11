Esta terça-feira, 19 de novembro de 2024, Inês Aires Pereira publicou um vídeo a cantar para o filho mais novo, Joaquim, de 2 anos, enquanto se via o menino vestido de Homem-Aranha.

No vídeo, a atriz revela que o menino vai assim para a escola no dia seguinte para assinalar o dia do pijama.

De relembrar que Inês Aires Pereira é ainda mãe de Alice, de 5 anos. Alice e Joaquim são fruto da ex-relação da atriz com David Ferreira da Silva.