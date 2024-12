Desesperada, Inês Aires Pereira faz desabafo: «Já não sei o que fazer mais»

Inês Aires Pereira tem atravessado dias complicados ultimamente. A atriz partilhou o seu estado de saúde com os seguidores, descrevendo-o como: «três dias de antibiótico, a febre persiste, o ranho fábrica… um arco-íris de ranho».

A situação tem sido difícil, e apesar de estar debilitada, a atriz tem conseguido tomar conta dos dois filhos, Joaquim e Alice. Como é natural, as crianças têm dificultado o descanso da mãe.

Na tentativa de entreter e acalmar os pequenos, Inês Aires Pereira decidiu encomendar pipocas, na esperança de que isso os mantenha ocupados e sossegados. Num vídeo gravado no hall de entrada do seu prédio, à espera do estafeta que traz as pipocas, a atriz desabafa, visivelmente exausta: «Já não sei o que fazer mais à minha vida... Imagino o Covid… estou assim há uma semana e tal…».

A certa altura, a atriz não resiste e faz uma afirmação que, rapidamente, tenta corrigir: «eu não disse isto, já disse! Agora também não vou desdizer...». Veja o vídeo, aqui, e saiba o que foi dito por Inês Aires Pereira:

