«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Inês Aires Pereira voltou a surpreender os seguidores com uma dupla notícia que está a dar que falar. Depois de ter anunciado recentemente que está grávida do terceiro filho, a atriz revelou esta terça-feira, 28 de outubro de 2025, que o seu espetáculo vai ter novas datas em Lisboa.

Nas redes sociais, Inês partilhou o entusiasmo com os fãs:

«NOVA DATA, LISBOA!!! Tão mas tão agradecida e feliz por saber que tanta gente quer vir assistir a este desabafo!!!! Muito amor 🫶 link na bioooooooo», escreveu, mostrando-se visivelmente emocionada com o carinho do público e o sucesso do espetáculo.

A reação dos seguidores não se fez esperar. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e entusiasmo: «Amei muito ❤️», escreveu uma fã; «Yeahhh», reagiu o modelo Luís Borges; e ainda «Mortinha por ver e rebentar de orgulho 🙌🙌», comentou outra seguidora. Houve até quem deixasse uma recomendação bem humorada: «Se alguém estiver na dúvida... pessoal vão! É hilariante, saem de lá com dopamina para 1 ano».

Esta novidade chega poucos dias depois de Inês ter partilhado outro momento marcante da sua vida pessoal. A atriz anunciou a terceira gravidez no passado 20 de outubro, através de um vídeo divertido publicado no Instagram, onde surge nos bastidores do seu espetáculo “Namasté”.

No vídeo, é possível ver David Ferreira, o ex-companheiro de Inês e pai dos dois filhos do casal, Benjamim e Alice. De forma descontraída e bem-humorada, Inês legendou a publicação com as palavras: «Que comece a aventura!», confirmando assim que está à espera de um novo membro na família.

A revelação rapidamente gerou uma onda de carinho e entusiasmo por parte de amigos e seguidores. A caixa de comentários encheu-se de mensagens emocionadas: «BERROS», «Dabide ❤️❤️ Que alegria! Parabéns!» e «NÃO POSSO!!! ❤️❤️❤️ Estou feliz como se fosse eu!», foram algumas das reações.

Entre o sucesso profissional e a alegria pessoal, Inês Aires Pereira vive uma das fases mais felizes da sua vida, dividida entre os palcos, a maternidade e o carinho de um público que continua a acompanhar cada passo da sua jornada.

