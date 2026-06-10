Dias de calor? Mostramos como transformar um quintal ou uma varanda sem gastar dinheiro

A atriz Inês Aires Pereira, amplamente reconhecida pelo seu talento e carisma na televisão portuguesa, continua a conquistar o público, não só pelos seus projetos profissionais, mas também pela forma genuína como partilha momentos da sua vida pessoal.

Recentemente, a atriz surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado final de um exterioir muito especial para sobreviver aos dias de maior calor: um ambiente acolhedor e cheio de personalidade, inspirado num estilo marroquino, que descreveu com entusiasmo como “o meu riad”. O espaço foi pensado ao detalhe para proporcionar conforto e tranquilidade durante os próximos meses.

Na publicação, Inês explicou: «O meu riad!!! Vou passar muitooooo tempo aqui nos próximos meses e quis fazer um espaço confortável e bonito. Idealizei em conjunto com o pinterest (claroo) (…)», revelando também alguns dos pormenores da decoração.

A atriz partilhou ainda as escolhas feitas, desde as cores das paredes, Barro e Champanhe (fachadas), até às plantas selecionadas, como oliveira, cacto, palmeira, hibisco e jasmim, confessando a dificuldade em resistir à variedade de opções disponíveis.

Além disso, combinou peças que já tinha com novas aquisições, criando um ambiente harmonioso e personalizado. O objetivo é claro: aproveitar ao máximo este refúgio, seja para descansar durante o dia ou para desfrutar de momentos especiais ao final da tarde e à noite.

Como confessou, este será um espaço para viver momentos únicos: «Quero muito fazer sestas neste Riad com o meu baby J e à noite pôr umas luzinhas, abrir uma garrafa de vinho em boa companhia!».

A reação dos seguidores foi imediata e repleta de elogios. Entre os comentários, destacam-se palavras de entusiasmo como «Que lindo ficou», de Madalena Abecassis, «Lindo demais!», «Está simplesmente maravilhoso!» e «Amoooo!!! Lindo». Houve também quem brincasse com o clima, comentando: «Está espetacular, mas desmonta tudo no domingo porque segunda-feira já chove», e quem levantasse dúvidas práticas sobre a proteção do espaço em dias de chuva.