Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Dias de calor? Mostramos como transformar um quintal ou uma varanda sem gastar dinheiro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:00
Dias de calor? Mostramos como transformar um quintal ou uma varanda sem gastar dinheiro - TVI

Transforme o seu quintal num oásis de verão.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Inês Aires Pereira, amplamente reconhecida pelo seu talento e carisma na televisão portuguesa, continua a conquistar o público, não só pelos seus projetos profissionais, mas também pela forma genuína como partilha momentos da sua vida pessoal.

Recentemente, a atriz surpreendeu os seguidores ao mostrar o resultado final de um exterioir muito especial para sobreviver aos dias de maior calor: um ambiente acolhedor e cheio de personalidade, inspirado num estilo marroquino, que descreveu com entusiasmo como “o meu riad”. O espaço foi pensado ao detalhe para proporcionar conforto e tranquilidade durante os próximos meses.

Na publicação, Inês explicou: «O meu riad!!! Vou passar muitooooo tempo aqui nos próximos meses e quis fazer um espaço confortável e bonito. Idealizei em conjunto com o pinterest (claroo) (…)», revelando também alguns dos pormenores da decoração.

A atriz partilhou ainda as escolhas feitas, desde as cores das paredes, Barro e Champanhe (fachadas), até às plantas selecionadas, como oliveira, cacto, palmeira, hibisco e jasmim, confessando a dificuldade em resistir à variedade de opções disponíveis.

Além disso, combinou peças que já tinha com novas aquisições, criando um ambiente harmonioso e personalizado. O objetivo é claro: aproveitar ao máximo este refúgio, seja para descansar durante o dia ou para desfrutar de momentos especiais ao final da tarde e à noite.

Como confessou, este será um espaço para viver momentos únicos: «Quero muito fazer sestas neste Riad com o meu baby J e à noite pôr umas luzinhas, abrir uma garrafa de vinho em boa companhia!».

A reação dos seguidores foi imediata e repleta de elogios. Entre os comentários, destacam-se palavras de entusiasmo como «Que lindo ficou», de Madalena Abecassis, «Lindo demais!», «Está simplesmente maravilhoso!» e «Amoooo!!! Lindo». Houve também quem brincasse com o clima, comentando: «Está espetacular, mas desmonta tudo no domingo porque segunda-feira já chove», e quem levantasse dúvidas práticas sobre a proteção do espaço em dias de chuva.

Relacionados

Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos

Este foi o gesto de Rita Salema que derreteu o coração dos portugueses: «Estava perdido...»

Últimas gravações de 'Terra Forte' foram intensas para Rita Pereira: «Próteses todos os dias e cansaço acumulado»

Mais Vistos

Quando era pequeno, viu rusgas da polícia em casa. Hoje, é uma das estrelas das novelas da TVI

Amor à Prova
Hoje
1

Após perder mais de 10 quilos, conhecida atriz revela incrível transformação

Ontem
2

Nos anos 80, foi considerada uma das mulheres mais bonitas e com personalidade de Portugal. Veja como ela mudou

7 out 2025
3

Já conhece a sogra de David Carreira? Revelação está a dar que falar

8 jul 2025
4

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

Ontem
5

Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly estão juntos no amor e não só. Eis o vídeo que está a dar que falar

Festa é Festa
2 set 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
Ontem

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

Ontem

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

seg, 8 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Esta criança tornou-se um dos atores e encenadores mais prestigiados e acarinhados do país. Reconhece?

Amor à Prova
Hoje

Dias de calor? Mostramos como transformar um quintal ou uma varanda sem gastar dinheiro

Hoje

Um dos atores mais cobiçados de Portugal volta a dar que falar e enlouquece fãs com fotos de cortar a respiração

A Fazenda
Hoje

Quando era pequeno, viu rusgas da polícia em casa. Hoje, é uma das estrelas das novelas da TVI

Amor à Prova
Hoje

«Isso é um grande problema»: Atriz famosa assume dias complicados e aconselha a «não esconder» a situação

Ontem

Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso»

Ontem
Mais Fora do Ecrã