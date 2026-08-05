Três meses após ser mãe, fotos em biquini de Inês Aires Pereira estão a dar que falar

Este está a ser um verão muito especial para Inês Aires Pereira. A atriz e humorista, de 37 anos, está a viver as primeiras férias desde que foi mãe pela terceira vez e tem partilhado vários momentos em família nas redes sociais.



Foi a 23 de abril que nasceu Jorge, o mais recente membro da família. O bebé veio juntar-se aos irmãos Alice e Joaquim, filhos de Inês Aires Pereira e do companheiro, David Ferreira.



Nas últimas publicações, a atriz mostrou um verdadeiro álbum de férias, repleto de momentos de cumplicidade com o marido e os três filhos. Entre mergulhos, brincadeiras e muitos momentos de lazer, houve imagens que chamaram particularmente a atenção de alguns seguidores.



Assim que publicou as imagens, rapidamente surgiram comentários a destacar o facto de Inês AP ter recuperado a silhueta apenas poucos meses após o parto. «Como é que conseguiste ficar em forma num curto espaço de tempo?», questionou uma seguidora.

Além dos elogios, os seguidores não esconderam o carinho por esta família.

Percorra a galeria e espreite as imagens e o álbum de fotografias das férias de Verão de Inês Aires Pereira.



