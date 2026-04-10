A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

A viver um dos momentos mais especiais da sua vida, Inês Aires Pereira não esconde a felicidade e também a emoção, nesta fase tão única. A atriz está na reta final da sua terceira gravidez e tem partilhado com os seguidores vários registos deste momento tão especial, mostrando o crescimento da barriga sem qualquer pudor.

A atriz de 36 anos construiu uma carreira sólida na representação, aliando o talento ao seu reconhecido sentido de humor, que também a tornou uma figura muito acarinhada nas redes sociais. Ao longo dos anos, tem conquistado o público não só pelos seus papéis, mas também pela forma genuína e descontraída com que partilha o seu dia a dia.

Mãe de Alice, de 5 anos, e de Joaquim, de 3, frutos da sua relação com David Ferreira da Silva, a atriz vive agora uma fase ainda mais especial após a reconciliação com o companheiro, em 2025, depois de um período de separação que durou mais de um ano.

Agora, com a chegada do terceiro filho cada vez mais próxima, Inês tem optado por partilhar imagens do seu “barrigão”, assumindo com naturalidade e confiança esta etapa da maternidade. Numa das publicações mais recentes, escreveu: «Bump update! Levantem as mãos, mamacitas de abril», mostrando o entusiasmo com a reta final da gravidez.

As reações dos seguidores não tardaram e foram repletas de carinho. Entre os muitos comentários, multiplicam-se elogios como «A mais linda», «LINDA LINDA LINDA», «Que barriga linda» ou até mensagens mais divertidas como «Os bebés de abril são incríveis! Calmos e lindos de morrer».

Mais do que uma simples partilha, Inês Aires Pereira volta a mostrar a sua autenticidade, celebrando o corpo e a maternidade sem filtros nem receios, algo que tem sido amplamente elogiado pelos fãs.

Entre sorrisos, expectativa e muito amor, tudo indica que a atriz está prestes a viver mais um dos momentos mais felizes da sua vida, com a chegada iminente de mais um membro na família.