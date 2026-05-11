Inês Aires Pereira comove tudo e todos ao declarar-se a pessoa especial: «É preciso ter sorte»

A atriz Inês Aires Pereira viveu recentemente uma das fases mais intensas e transformadoras da sua vida pessoal. Em abril de 2026, deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, um menino chamado Jorge, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

Pouco depois do nascimento, a atriz decidiu partilhar com os seguidores alguns dos desafios que enfrentou neste período delicado. Entre questões de saúde do recém-nascido e uma crise pós-parto, Inês Aires Pereira abriu o coração sobre uma fase emocionalmente exigente, recebendo uma onda de apoio nas redes sociais.

Apesar das dificuldades, a atriz destacou também os momentos de solidariedade e carinho que marcaram o seu pós-parto, nomeadamente a presença constante de pessoas próximas. Inês revelou uma surpresa muito especial ainda durante a sua estadia no hospital, protagonizada por uma amiga de longa data, que fez questão de estar ao seu lado num momento particularmente sensível.

Num testemunho emotivo, Inês descreveu a importância da rede de apoio que a acompanhou nesta fase:

“Esta é a Xana. Quem foi ao Namastê já a conheceu e ficou a saber que ela curtiu o RJ no Carnaval como ninguém. Ficou pro no quadradinho e fartou-se de beijar na boca. Agora, no que toca à amizade… a @joanacastro_ eleva a fasquia. Assumiu a dianteira da rede de apoio no pós-parto sem eu precisar de dizer nada. Não precisei de pedir ajuda — ela já lá estava. Quando o Jorginho nasceu, esteve um dia e pouco na neonatologia. Liguei-lhe. “Queres visita?”, perguntou. “Oh, ele ainda não está comigo. Não o vais poder ver.”

“Mas eu quero ver-te a ti. Estar contigo.” E apareceu com as panquecas dela, que eu amo, e com aqueles pauzinhos com nutella, os Picnic.

Quando vim para casa e ela percebeu que as hormonas estavam a bater forte, lá veio ela outra vez, carregada de panquecas, as mais queimadas, que ela sabe que eu gosto, e Snickers “saudáveis” feitos por ela. Fofocámos, falámos sobre a vida dela, e por umas horas saí do loop da mama, sucção, freio, número de xixis e cocós e mamilos macerados. No fim de semana veio buscar a Alice e o Kino de manhã e levou-os ao hóquei. “Eles vão adorar e assim tu e o David descansam um bocado.” E descansámos. E os meus dias estão a ser melhores por causa dela. Isto, mamacitas, chama-se rede de apoio. E não é preciso ter dinheiro para contratar uma série de pessoas. É preciso ter sorte nas amigas que nos calham.

Hm… pensando bem… não foi ao calhas.

Fui eu que a escolhi.

As palavras da atriz geraram uma forte onda de identificação entre os seguidores, que encheram a publicação de mensagens de carinho e apoio. Comentários como “As almas gémeas são isto ❤️”, “Que maravilha ❤️” e “Fogo, que é isto? Acordei agora e já estou a chorar 😭” multiplicaram-se, mostrando o impacto emocional do testemunho.

Mais do que falar sobre as dificuldades da maternidade, Inês Aires Pereira destacou a importância da rede de apoio emocional e da amizade verdadeira, sublinhando como esses laços podem fazer a diferença num dos períodos mais exigentes da vida.