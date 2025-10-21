Para Sempre

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 10min
Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho - TVI

O anúncio foi feito de uma forma muito original.

Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Inês Aires Pereira surpreendeu os fãs esta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, ao anunciar que está grávida do terceiro filho. A novidade foi revelada através de um vídeo partilhado na sua conta de Instagram, onde a atriz surge nos bastidores do seu espetáculo «Namasté».

No vídeo, é possível ver David Ferreira, o ex-companheiro de Inês e pai dos dois filhos do casal, Benjamim e Alice. A atriz, de forma divertida e espontânea, escreveu na descrição: «Que comece a aventura!», confirmando assim a chegada de um novo membro à família.

A publicação rapidamente se encheu de reações e mensagens de carinho por parte dos seguidores e amigos da atriz. Entre os comentários, destacam-se o entusiasmo e o afeto dos fãs: «BERROS», «Dabide ❤️❤️ Que alegria! Parabéns!» e «NÃO POSSO!!! ❤️❤️❤️ Estou feliz como se fosse eu!».

Aos 36 anos, Inês Aires Pereira vive uma fase plena tanto a nível profissional como pessoal. Depois de se afirmar como uma das atrizes mais queridas e versáteis da televisão portuguesa, a artista prepara-se agora para abraçar novamente o papel de mãe — um dos seus papéis mais especiais.

Com humor, energia e autenticidade, Inês continua a partilhar com o público os momentos mais marcantes da sua vida, e este anúncio é mais uma prova do carinho que mantém com os seus seguidores. O terceiro filho da atriz e de David Ferreira promete, sem dúvida, trazer ainda mais alegria à família e aos fãs que a acompanham há anos.

Relacionados

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Visita inesperada em casa de Inês Aires Pereira provoca o caos

Para Sempre

Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro

Para Sempre
Hoje

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
qua, 24 set

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
qua, 17 set

Sim, esta praia de sonho onde está Inês Aires Pereira é portuguesa

Para Sempre
seg, 25 ago

Inês Aires Pereira está de volta com novidade de arromba… e os fãs já reagiram

Para Sempre
qua, 16 jul

"Agora não é a altura": Matilde Breyner desabafa após cancelar viagem por causa da filha

Para Sempre
seg, 14 jul
Mais Para Sempre

Mais Vistos

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Ontem
1

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

ter, 4 mar
2

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Ontem
3

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Para Sempre
Hoje
4

«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

Ontem
5

Inês Aires Pereira posa nua e deixa redes sociais em brasa

Para Sempre
13 abr 2023
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Terra Forte
Hoje

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

A Fazenda
Ontem

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Para Sempre
Hoje

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Ontem

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Ontem

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro

Para Sempre
Hoje

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Para Sempre
Hoje

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Ontem

Esta é a terapia de Matilde Breyner para manter a família unida e feliz

Ontem

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Ontem

Isaac Alfaiate desfila praticamente sem roupa nas gravações de «A Fazenda»: “Quem aguenta um homem destes?”

Ontem
Mais Fora do Ecrã