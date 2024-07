Inês Aires Pereira vai parar ao hospital e faz atualização do estado de saúde

Esta quinta-feira, 18 de julho de 2024, durante a noite, Inês Aires Pereira foi parar ao hospital com o diagnóstico de gastroenterite.

Numa primeira partilha, a atriz mostrou-se a ser hospitalizada e escreveu: «A vida dá muitas voltas. Estava em bom no anterior. Agora, em caco. Mas, seguimos fortes e com banhos de sal. Só não me estraguem o domingo!».

Mais tarde, a artista voltou aos Instastories para revelar que está com uma gastroenterite, que está com dificuldades em passar e que está com anemia.

De relembrar que, Inês deu vida a Alice em «Para Sempre»: