Inês Aires Pereira enfrenta 'drama' na maternidade: «Uma pessoa tem de ter muito cuidado»

Inês Aires Pereira recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sincero sobre a maternidade, abordando algumas das dificuldades que tem enfrentado com o filho mais novo, Jorge.

A atriz falou abertamente sobre a prática de co-sleeping (dormir com o bebé na mesma cama), que descreve como “maravilhoso”, mas que exige também cuidados redobrados. Inês explicou que, apesar dos benefícios que associa a esta rotina, é fundamental garantir sempre a segurança do bebé, sublinhando ainda que nem todos os bebés se adaptam a este tipo de sono, como é o caso do pequeno Jorge.

No mesmo desabafo, a atriz falou também sobre o temperamento do bebé e as cólicas, referindo que o filho “está quase sempre a chorar”, o que tem tornado alguns momentos do dia mais exigentes.

Apesar das dificuldades, Inês Aires Pereira destacou que as manhãs tendem a ser mais tranquilas, revelando que Jorge “está mais bem disposto” nesse período do dia, o que acaba por trazer algum alívio à rotina familiar.

O testemunho da atriz soma-se a outros momentos em que tem partilhado de forma transparente os altos e baixos da maternidade, mostrando uma visão realista e sem filtros desta fase da sua vida.