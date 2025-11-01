Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

A atriz Inês Aires Pereira vive uma das fases mais felizes da sua vida. Aos 35 anos, prepara-se para ser mãe pela terceira vez, e partilhou com os seus seguidores um vídeo emocionante do instante em que descobriu que estava novamente grávida.
No registo publicado na sua página de Instagram, a atriz mostrou-se genuína, divertida e incrédula, captando a autenticidade de um momento que poucos partilham. Na legenda, escreveu apenas «Ahahahahahahahahahahaah», uma gargalhada que diz tudo — mistura de surpresa, alegria e emoção.
No vídeo, Inês surge numa casa de banho acompanhada pela também atriz Joana Castro, que esteve ao seu lado enquanto esperava o resultado do teste de gravidez. Joana foi a primeira a ver o resultado, seguida de Inês, e o momento que se seguiu foi de pura felicidade: as duas abraçaram-se, riram e choraram, deixando o registo de uma amizade verdadeira e de uma notícia recebida com amor.
«Chorei, ri, chorei, toda uma confusão bonita ❤️», comentou Joana Castro, reagindo à partilha da amiga. Nas redes sociais, as reações multiplicaram-se rapidamente. «Opa tão bom!! A gargalhada que nem precisa de legenda 😆», escreveu Madalena Abecassis, enquanto outros seguidores deixaram mensagens carregadas de carinho: «Acho que foi a coisa mais bonita que vi hoje por aqui... Todas precisamos de amizades assim ❤️», «fiquei agarrada ao ecrã até ao último segundo ❤️», e «isto está absolutamente incrível! Amo!!!! O colo da amiga!!!!».
De recordar que foi há cerca de uma semana que Inês Aires Pereira anunciou publicamente a terceira gestação. A atriz, que decidiu dar uma nova oportunidade à relação com o pai dos seus dois filhos mais velhos, David Ferreira, é já mãe da pequena Alice e de Joaquim.
Entre gargalhadas, lágrimas e abraços, o vídeo tornou-se rapidamente viral — um retrato fiel da espontaneidade, humor e autenticidade que sempre caracterizaram Inês Aires Pereira. Um momento simples, mas profundamente humano, que prova que, mesmo nas figuras públicas, a alegria da maternidade continua a ser uma das emoções mais genuínas e comoventes de todas.
Veja aqui:
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI - Novelas - TVI
«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos - Novelas - TVI