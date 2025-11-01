Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:10
Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial - TVI

Inês Aires Pereira não conteve as lágrimas.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Inês Aires Pereira vive uma das fases mais felizes da sua vida. Aos 35 anos, prepara-se para ser mãe pela terceira vez, e partilhou com os seus seguidores um vídeo emocionante do instante em que descobriu que estava novamente grávida.

No registo publicado na sua página de Instagram, a atriz mostrou-se genuína, divertida e incrédula, captando a autenticidade de um momento que poucos partilham. Na legenda, escreveu apenas «Ahahahahahahahahahahaah», uma gargalhada que diz tudo — mistura de surpresa, alegria e emoção.

No vídeo, Inês surge numa casa de banho acompanhada pela também atriz Joana Castro, que esteve ao seu lado enquanto esperava o resultado do teste de gravidez. Joana foi a primeira a ver o resultado, seguida de Inês, e o momento que se seguiu foi de pura felicidade: as duas abraçaram-se, riram e choraram, deixando o registo de uma amizade verdadeira e de uma notícia recebida com amor.

«Chorei, ri, chorei, toda uma confusão bonita ❤️», comentou Joana Castro, reagindo à partilha da amiga. Nas redes sociais, as reações multiplicaram-se rapidamente. «Opa tão bom!! A gargalhada que nem precisa de legenda 😆», escreveu Madalena Abecassis, enquanto outros seguidores deixaram mensagens carregadas de carinho: «Acho que foi a coisa mais bonita que vi hoje por aqui... Todas precisamos de amizades assim ❤️», «fiquei agarrada ao ecrã até ao último segundo ❤️», e «isto está absolutamente incrível! Amo!!!! O colo da amiga!!!!».

De recordar que foi há cerca de uma semana que Inês Aires Pereira anunciou publicamente a terceira gestação. A atriz, que decidiu dar uma nova oportunidade à relação com o pai dos seus dois filhos mais velhos, David Ferreira, é já mãe da pequena Alice e de Joaquim.

Entre gargalhadas, lágrimas e abraços, o vídeo tornou-se rapidamente viral — um retrato fiel da espontaneidade, humor e autenticidade que sempre caracterizaram Inês Aires Pereira. Um momento simples, mas profundamente humano, que prova que, mesmo nas figuras públicas, a alegria da maternidade continua a ser uma das emoções mais genuínas e comoventes de todas.

Veja aqui: 

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI - Novelas - TVI

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos - Novelas - TVI

Relacionados

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

"Limpa sem medo": a escova elétrica que remove sujidade e bolor sem precisar de esfregar

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

qua, 29 out
1

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem uma bola de papel de alumínio lá dentro

sex, 31 out
2

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
dom, 26 out
3

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
4

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
sex, 24 out
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 31 out

Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida

A Protegida
sex, 31 out

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro

Terra Forte
sex, 31 out

«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

qua, 29 out
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Inês Aires Pereira descobriu que estava grávida. E contou com alguém especial

Ontem

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

qui, 30 out

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

qui, 30 out

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

qui, 30 out

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

qui, 30 out

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

qui, 30 out
Mais Fora do Ecrã