«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:33
«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa - TVI

Um episódio insólito.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Inês Aires Pereira voltou a provar porque é uma das figuras públicas mais acarinhadas pelo público português. Conhecida pelo seu bom humor, irreverência e energia contagiante, a atriz partilhou recentemente nas redes sociais um post que rapidamente conquistou milhares de reações, juntando ternura e gargalhadas num só momento.

A publicação reúne dois vídeos muito diferentes, mas igualmente marcantes. No primeiro, o protagonista é o pequeno Joaquin, de três anos, que surge a fazer uma declaração de amor espontânea e desarmante à mãe. Com a naturalidade e a pureza típicas da infância, o menino derreteu corações e arrancou sorrisos aos seguidores da atriz.

Já o segundo vídeo mostra o lado mais irreverente de Inês Aires Pereira. A atriz conta, de forma hilariante, um episódio inesperado vivido em casa: o momento em que o carteiro lhe bateu à porta e, ao vê-la acabada de acordar, comentou: «Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…». O relato, feito com o humor que lhe é tão característico, rapidamente se tornou viral.

Na legenda do post, Inês resumiu tudo com simplicidade e carinho: «Os preferidos da semana!» — uma frase que reflete bem o equilíbrio entre o amor incondicional de mãe e as situações caricatas do dia a dia.

A caixa de comentários encheu-se de reações emocionadas e divertidas. Entre as mensagens, destacam-se elogios à ternura de Joaquin e ao humor da atriz: «Que lindo», «Tão fofo ele a dizer que a mãe é uma coroa porque tem diamantes», «Estes dois vídeos são o reflexo de que temos muito a aprender com as crianças» ou ainda «HAHAHAHA, assim ao acordar uma flechada dessas». Houve também quem confessasse não aguentar tanta emoção: «Não tenho maturidade para isto, se eu tivesse filhos ia passar a vida a chorar».

Mais uma vez, Inês Aires Pereira conseguiu aquilo que lhe sai de forma natural: mostrar a vida como ela é, entre o riso, o amor e a imperfeição, criando uma ligação genuína com quem a acompanha. Um post simples, mas carregado de humanidade, que prova que os momentos mais pequenos são, muitas vezes, os mais especiais.

Relacionados

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

seg, 19 jan
1

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem
2

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
3

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

seg, 19 jan
4

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

28 mai 2025
5

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

ter, 13 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem

«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa

Ontem

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Inês Gutierrez recebe declaração inesperada. E, não é de João Montez

seg, 19 jan
Mais Fora do Ecrã