A brincadeira de Inês Aires Pereira com o filho Joaquim está a viralizar. Descubra o motivo

No passado dia 12 de novembro, Inês Aires Pereira encantou os seus seguidores ao partilhar um vídeo ternurento com o seu filho, Joaquim, de 2 anos. No registo, a atriz, com uma toalha enrolada à volta da cabeça e a usar uma máscara facial, surge descontraída no sofá enquanto vê televisão. Joaquim, a quem Inês chama carinhosamente de “Quino”, está escondido atrás da mesa da sala de jantar, e a atriz inicia uma interação divertida ao perguntar: «Quem está aí?». Com graça, Joaquim responde: «O ladrão».

O vídeo prossegue com a atriz e o filho a encenarem uma pequena “brincadeira de polícia e ladrão”. Assumindo o papel de polícia, Joaquim leva a mãe “presa” para a “cela” – um dos quartos da casa. A inocência e o carinho do momento são evidentes quando Joaquim, preocupado com o bem-estar da sua prisioneira , pergunta: «Tem fome?» e prontamente acrescenta: «Vou preparar a fruta», antes de fechar a porta da “cela”. Num toque final de humor e ternura, vemos a atriz a fingir que chora, sentada no chão da “cela”.

Não perca este momento de cumplicidade entre mãe e filho que fez as delícias dos seguidores:

De relembrar que Inês Aires Pereira é ainda mãe de Alice, de 5 anos. Alice e Joaquim são fruto da ex-relação da atriz com David Ferreira da Silva.

O último papel da artista na TVI foi em «Para Sempre», onde vestiu a pele de Alice:

