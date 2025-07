Com apenas três anos, filho de Inês Aires Pereira faz-se de médico e simula parto à mãe em vídeo hilariante

Momento imperdível: Inês Aires Pereira partilhou um vídeo divertido do filho Joaquim, mostrando mais uma vez o seu lado descontraído e cheio de humor.

Esta terça-feira, dia 29 de julho de 2025, a atriz e influencer Inês Aires Pereira voltou a conquistar os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar um vídeo divertido e descontraído do seu filho mais novo, Joaquim, de apenas três anos.

O momento ternurento mostra o pequeno Joaquim apenas de t-shirt, com a atriz a recorrer ao humor característico para lidar com a situação. Para preservar a privacidade do filho, Inês colocou estrategicamente um emoji de cupcake sobre a zona íntima e brincou na legenda: «Tínhamos uma pilinha de fora, por isso o cupcake».

Veja aqui o momento que está a derreter corações:

Joaquim e Alice são fruto da relação de Inês Aires Pereira com David Ferreira da Silva. A atriz é ainda mãe de Alice, de cinco anos, reforçando publicamente, em várias ocasiões, a importância da maternidade na sua vida.

Conhecida pela irreverência, autenticidade e pela forte ligação que mantém com os filhos, Inês Aires Pereira continua a usar as redes sociais como uma extensão do seu estilo de vida real, espontâneo e cheio de humor. A publicação rapidamente recebeu inúmeras reações, com seguidores a elogiar o lado descontraído e genuíno da atriz.

Ninguém resiste! Aqui está outro momento muito especial entre a atriz e o pequeno Joaquim:

