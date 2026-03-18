Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Para Sempre

Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 33min
Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo» - TVI

Inês Aires Pereira celebra os 4 anos do filho e a reação dos fãs e dos amigos próximos não se fez esperar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Inês Aires Pereira assinalou esta quarta-feira, 18 de março, o 4.º aniversário do filho Joaquim, conhecido carinhosamente por Kino. Para marcar a data, a artista partilhou no Instagram um carrossel de fotografias do menino em várias fases da vida.

As imagens mostram o crescimento do pequeno Kino ao longo dos anos, numa publicação que rapidamente encheu a caixa de comentários de mensagens carinhosas de amigos e seguidores.

Na legenda, Inês Aires Pereira foi simples e direta:

«4 anos desta peça!!!»

A publicação gerou uma onda de afeto nas redes sociais, com fãs e figuras públicas a não resistirem a deixar os seus parabéns: «Fofo máximo!! parabéns!», «Que fofo! Parabéns!», «Parabéns, a esse louro lindo e artista, que eu amooo… Saúde, Saúde. Jesus, abençoe!», «Coisa mais boa. Parabéns Kino», entre muitas outras mensagens.

 Veja aqui um momento ternorento da atriz com o filho: 

Relacionados

«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba

Para Sempre

O lado da infância que ninguém conhecia. Matilde Breyner revela história emocionante

Para Sempre
8 dez 2025

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
26 out 2025

Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro

Para Sempre
21 out 2025

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Para Sempre
21 out 2025

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

Para Sempre
24 set 2025

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
17 set 2025
Mais Para Sempre

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi volta a trabalhar na Açoreana ao lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima despede Vivi e faz-lhe graves acusações

Terra Forte
22 out 2025
2

Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado

Terra Forte
qui, 12 mar
3

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
seg, 2 mar
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Para se vingar de Cris, Sara usa Bruno e beija-o?

Amor à Prova
Hoje
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
seg, 2 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Para se vingar de Cris, Sara usa Bruno e beija-o?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi regressa a casa, mas revolta-se contra os filhos

Terra Forte
Hoje

Depois de atravessar o Rio Tejo nu, Eduardo Madeira volta a prometer algo impensável. E envolve o Sporting

Festa é Festa
Hoje

Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

Para Sempre
Hoje

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Há uma cena de «Terra Forte» que marcou Rita Pereira e acontece hoje: «Gostava que vissem»

Terra Forte
Hoje

Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

Para Sempre
Hoje

Sofia Ribeiro quebra o silêncio e faz um apelo que está a emocionar o País: «Desejo que nunca passem por um cancro»

Amar Demais
Hoje

Depois de atravessar o Rio Tejo nu, Eduardo Madeira volta a prometer algo impensável. E envolve o Sporting

Festa é Festa
Hoje

Diogo Amaral mostra-se a chorar em praia paradisíaca. O motivo é surpreendente

Ontem

Poucas pessoas sabem, mas esta apresentadora é, também, fisioterapeuta

Ontem
Mais Fora do Ecrã