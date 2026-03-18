Filho de Inês Aires Pereira faz quatro anos e derrete as redes sociais: «Fofo máximo»

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

Filho de Inês Aires Pereira completou dois anos com um bolo de aniversário fenomenal. Veja as imagens

Inês Aires Pereira assinalou esta quarta-feira, 18 de março, o 4.º aniversário do filho Joaquim, conhecido carinhosamente por Kino. Para marcar a data, a artista partilhou no Instagram um carrossel de fotografias do menino em várias fases da vida.

As imagens mostram o crescimento do pequeno Kino ao longo dos anos, numa publicação que rapidamente encheu a caixa de comentários de mensagens carinhosas de amigos e seguidores.

Na legenda, Inês Aires Pereira foi simples e direta:

«4 anos desta peça!!!»

A publicação gerou uma onda de afeto nas redes sociais, com fãs e figuras públicas a não resistirem a deixar os seus parabéns: «Fofo máximo!! parabéns!», «Que fofo! Parabéns!», «Parabéns, a esse louro lindo e artista, que eu amooo… Saúde, Saúde. Jesus, abençoe!», «Coisa mais boa. Parabéns Kino», entre muitas outras mensagens.