Inês Aires Pereira celebra aniversário do filho mais novo e há um pormenor que saltou à vista

Os filhos de Inês Aires Pereira são a cara chapada da mãe. Podemos comprovar!

O passado dia 18 de março foi um dia especial para Inês Aires Pereira! O filho mais novo da atriz, Joaquim, completou 3 anos! No entanto, a celebração aconteceu no sábado, 22 de março, com uma festa rodeada de família e amigos.

A atriz partilhou diversos momentos da festa nas redes sociais, incluindo uma imagem ternurenta onde surge com Joaquim ao colo, ao lado do ex-companheiro, David Ferreira da Silva, e da filha do casal, Alice, de 5 anos. A união dos pais, embora já terminada, mantém-se sólida e com uma relação próxima, especialmente quando se trata de celebrar os momentos especiais dos filhos.

O grande destaque da festa foi, sem dúvida, a temática do Homem-Aranha, que encantou todos os presentes. O cenário estava cuidadosamente decorado, e os detalhes não passaram despercebidos. Para tornar o dia ainda mais inesquecível, Inês fez questão de agradecer aos profissionais envolvidos: "Isto só foi tão lindo, tão bom e tão divertido porque tivemos a @pontocaramelo a tratar-nos do bolo e catering, a @banana_as_riscas a fazer a decoração SPIDER MANNNN e o Vitor da @mypartyoeiras a fazer pinturas faciais e balões (que já agora, a cada ano desenha cada vez melhor) “Festa é festa”, right Tânia?".

Mas o pormenor que realmente saltou à vista foi o brilho nos olhos do pequeno Joaquim. Apesar da decoração incrível e dos detalhes perfeitos, foi a felicidade e o amor que transbordaram nas imagens que se destacaram, tornando este aniversário ainda mais especial.

A celebração foi um verdadeiro sucesso, e o pormenor mais bonito foi, sem dúvida, a união da família, que, apesar de tudo, continua a partilhar momentos de alegria para os filhos. Veja algumas fotos que retratam a festa de Joaquim e a sua contagiante felicidade.

Veja a partilha aqui:

