Inês Aires Pereira encanta seguidores com vários registos das férias: «A pequenita a cantar pimba bateu tudo»

Inês Aires Pereira esteve de férias em Alzejur com os filhos e com as amigas, Mafalda castro e Joana Castro. A atriz partilhou vários registos destes dias, onde podemos testemunhar belos dias de sol, muita música, miminhos e animação. De recordar que a artista é mãe de duas crianças: Alice e Joaquim, de 4 anos e quase 2 anos, respetivamente. Ambos são fruto da relação já terminada da atriz com David Ferreira da Silva.

Veja a partilha de Inês Aires Pereira, aqui:

Recorde-se que o último projeto de Inês Aires Pereira, na TVI, foi «Para Sempre». A atriz deu vida a Alice: locutora de rádio, classe média. Não é muito ligada à família, mas é irmã de Felícia. Partilha casa com Magda, com quem tem uma amizade intempestiva e é o elemento conciliador do seu grupo de amigas. Casamenteira de serviço, trapalhona e infantil, projeta nos casais à sua volta as paixões que nunca viveu. Romântica incurável, o seu maior sonho é partilhar com o mundo as suas composições, sob o pseudónimo de Laurinda, mas Alice tem pânico de palco, um medo que, combinado com a sua vulnerabilidade e insegurança, quase a deixa paralisada.