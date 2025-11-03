Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:36
Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Inês Aires Pereira alerta para situação inesperada com o filho.

Inês Aires Pereira, atriz de 36 anos, mãe de Alice e Joaquim, fruto da relação com David Ferreira da Silva, anunciou recentemente que está à espera do terceiro filho, confirmando a felicidade crescente da família. Alice e Joaquim têm, respetivamente, cerca de 5 e 3 anos, e a atriz não esconde a importância da família na sua vida.

Nos últimos dias, Inês Aires Pereira recorreu às redes sociais para partilhar um momento de preocupação com os seguidores. A atriz publicou dois storys no Instagram mostrando manchas nos cotovelos do filho Joaquim, pedindo a ajuda de dermatologistas para tentar perceber do que se tratava: “Apareceram-lhe estas cenas nos cotovelos e ele coça bué… Dermatologistas, têm ideia do que isto é?”

Conhecida pela sua genuinidade e descontração nas redes sociais, Inês Aires Pereira não hesitou em mostrar aos fãs este momento de tensão, revelando a sua preocupação como mãe. Até ao momento, não foram obtidas respostas conclusivas sobre a origem das manchas, deixando ainda algum mistério sobre a situação.

A atriz tem utilizado frequentemente as redes para partilhar tanto momentos felizes da maternidade como pequenos desafios do dia a dia, reforçando a sua ligação próxima com os seguidores e o seu lado transparente e humano.

Reveja aqui todos os acontecimentos marcantes na vida da atriz: o regresso ao ex-namorado e pai dos seus filhos, acompanhado de uma gravidez que tem emocionado fãs e seguidores.

Enquanto espera a chegada do terceiro filho, Inês Aires Pereira continua a partilhar a sua rotina, mantendo os fãs atentos aos acontecimentos na sua vida pessoal e familiar.

