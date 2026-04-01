É mãe de uma das atrizes mais acarinhadas de Portugal e prepara-se para ser avó

Inês Aires Pereira, atriz reconhecida pelo seu talento e carisma na televisão portuguesa, continua a conquistar o público dentro e fora do ecrã. Para além de uma carreira consolidada na ficção, atravessa atualmente uma fase muito especial na sua vida pessoal, estando grávida do terceiro filho e rodeada da família que tanto ama. Mãe dedicada de Alice e do pequeno Joaquim, que recentemente celebraram o sexto e o quarto aniversário, respetivamente, Inês partilhou neste domingo nas redes sociais várias fotografias e vídeos da festa de aniversário, revelando momentos cheios de alegria e cor.

Entre os convidados mais próximos, Inês esteve acompanhada do companheiro David da Silva e da filha mais velha, Alice, criando um cenário familiar repleto de cumplicidade e afeto.

Além de partilhar a alegria da festa dos filhos, Inês Aires Pereira aproveitou o momento para prestar uma homenagem especial e emocionante à mãe, mostrando uma fotografia antiga que recorda momentos de afeto e proximidade. Na publicação, a atriz reflete sobre o impacto que a mãe teve na sua vida, destacando o apoio incondicional, o colo e o amor constante que sempre recebeu: «(...) Portanto, somos pais de 3, tenho 36 anos e quando me chamam de Mãe ainda estranho porque me sinto com 20 e tal e a aprender todos os dias. Sempre achei que quando fosse Mãe já ia saber tudo. “A Mãe sabe tudo”, não é? Pois eu não sei nada. Ando aqui ao sabor do instinto e impulsionada pelo amor. Vou acertando umas coisas e errando outras. Tal como a minha mãe. E há uma coisa que ninguém me tira e que ela sempre me dá: colo! Ontem foi a festa deles e aniversário dela! Esta Mãe que me calhou ou que eu escolhi, não sei, é uma Mãe que vive para nós, filhos e família, que também se moveu sempre pelo instinto e pelo amor. »

A publicação evidencia não só o orgulho e o amor de Inês pela mãe, mas também a admiração pelo exemplo de dedicação e ternura que recebeu ao longo da vida. A fotografia antiga partilhada reforça visualmente esta ligação, mostrando uma relação marcada por proximidade, afeto e proteção, que Inês continua a valorizar e a celebrar com os filhos.

A homenagem rapidamente gerou uma onda de comentários de amigos, familiares e fãs, todos a celebrar a alegria da família e a beleza da relação entre mãe e filha: «Lindos todos!!!!», disse o ator e humorista Vasco Pereira Coutinho; «Maravilha de família 🤎»; «Parabéns a todos 🤍🌈»; «Adoramos 😍❤️ estava incrível !! Obrigada»; «Love you».

Entre palavras de carinho e elogios, ficou evidente o afeto e a admiração por Inês Aires Pereira, pela sua mãe e pela família, celebrando não apenas os aniversários, mas também os laços profundos e duradouros que unem gerações.