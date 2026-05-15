Após nascimento do terceiro filho, Inês Aires Pereira vive momento difícil: «Isto vai passar»

A atriz Inês Aires Pereira viveu recentemente uma das fases mais intensas e transformadoras da sua vida pessoal. Em abril de 2026, deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, um menino chamado Jorge, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

Pouco depois do nascimento, a atriz decidiu partilhar com os seguidores, através das redes sociais, um testemunho muito pessoal sobre os desafios que tem enfrentado no pós-parto. Logo no início da sua partilha, deixou claro o tom espontâneo e sem filtros com que iria abordar o tema. Ao longo dos relatos, Inês não escondeu o cansaço e a intensidade desta fase, afirmando de forma direta: “Eu estou tão cansada.” O início de vida do bebé foi marcado por algumas complicações, incluindo uma passagem pela neonatologia devido a dificuldades respiratórias: “Isto começou tudo quando ele nasceu. Foi para a neonatologia, esteve lá um dia e tal, porque teve dificuldade respiratória.”

A adaptação à amamentação revelou-se igualmente desafiante. A atriz explicou que o bebé teve dificuldades na sucção e na pega, o que levou a dor e ferimentos: “Quando agarrou a mama, tinha uma sucção má e uma pega má.” O processo acabou por ser fisicamente exigente, com necessidade de apoio clínico e terapêutico, incluindo laser para ajudar na recuperação: “Fiz laser com a Vitória. O laser foi inacreditável, de um dia para o outro, secou-me as feridas.”

Durante este período, Inês destacou também o papel fundamental da rede de apoio que a tem acompanhado, referindo: “Tem sido enfermeira, tem sido colo, tem sido tudo.” Ainda assim, o bebé continuava a manifestar dificuldades durante a amamentação, o que tornava o processo emocionalmente pesado: “Ele vinha à mama e chorava horrores… percebia-se que era mesmo dores.”

Perante a evolução da situação e a dificuldade em garantir uma alimentação eficaz e ganho de peso adequado, a atriz acabou por tomar a decisão de introduzir a fórmula: “Cheguei a um ponto que… foda-se para a mama. Atacámos a fórmula.” Esta mudança trouxe também novos desafios, nomeadamente refluxo e cólicas, levando a novas adaptações no dia a dia: “Agora está com refluxo… cólicas… tem sido isto.”

Apesar das dificuldades, Inês Aires Pereira mostrou uma postura de aceitação e serenidade perante as decisões tomadas, sublinhando: “Ainda bem que a fórmula existe, é por isto que ela aqui está.” e reforçando: “Estou em paz com a cena da fórmula.”

A atriz explicou ainda que decidiu partilhar a sua experiência com o público por acreditar que pode ajudar outras mães em situações semelhantes: “Resolvi contar-vos para o caso de ajudar alguém.” Ao refletir sobre a maternidade, deixou também uma visão mais ampla e realista deste processo: “Um bebé é um bebé. Eles não dizem o que sentem, portanto choram.”

Apesar da fase exigente, Inês mantém uma perspetiva otimista sobre o futuro, mostrando confiança de que este período é passageiro: “Eu consigo ter a calma de pensar: isto vai passar e vai ficar bom.” E termina a sua reflexão com uma visão de longo prazo sobre a família que está a construir: “Daqui a dois anos estamos aí de volta, e ele já vai estar fixe… vou ter três filhos incríveis.”

Num relato cru e emocional, Inês Aires Pereira oferece um retrato realista da maternidade, longe de idealizações, marcado por dificuldades, adaptação constante e, acima de tudo, pela construção de uma nova fase da sua vida familiar.

Reveja aqui as primeiras imagens do bebé Jorge: