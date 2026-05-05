Eis a conversa que salvou Inês Aires Pereira de um momento mais difícil: «Vindo da tua mãe... bate»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 49min
Palavras sábias.

Inês Aires Pereira partilhou uma mensagem emotiva sobre os baby blues (tristeza pós parto) que está a viver após o nascimento do terceiro filho, Jorge, mostrando pela primeira vez os dois filhos juntos e um momento especial com a avó.

«Tenho tanta coisa aqui para despejar… os baby blues estão a bater-me com força e tenho repetido para mim a frase “vai passar!”. Porque vai. Já passei por isto e passa», começou a actriz. Em vez de se focar nos pensamentos mais cinzentos, partilhou uma conversa com a mãe que lhe deu força: «No meio de uma crise de choro, disse-me: “oh filha, eu digo-te uma coisa… tu és uma mãe espectacular”». A primeira foto mostra o bebé Jorge ao colo da irmã Alice, enquanto Inês tira leite com bomba extractora.

Inês reflectiu sobre o impacto daquelas palavras: «Simples, não é? Mas vindo da tua mãe… bate». Viu ali validação, orgulho e uma «passagem de testemunho» silenciosa. A segunda imagem capta a avó (mãe de Inês) com o neto mais novo, reforçando os laços familiares.

«Ser mãe mexe com tantas inseguranças, mesmo quando tudo está a correr bem. Por isso, ouvir isto dela foi direto a esse sítio mais vulnerável. Parece que não foi só um elogio. Foi amor, reconhecimento e história — tudo ao mesmo tempo».

Inês, mãe de Alice, Joaquim e agora Jorge, inspira com esta honestidade sobre as fases da maternidade.

Recorde que Inês Aires Pereira deu a vida a Alice em «Para Sempre»:

