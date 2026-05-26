“Estou desfeita”: Inês Aires Pereira vive dias críticos com a saúde do filho bebé

A atriz Inês Aires Pereira viveu recentemente uma das fases mais marcantes e emocionalmente intensas da sua vida pessoal. Em abril de 2026, deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, um menino chamado Jorge, fruto da relação com David Ferreira da Silva, num momento que assinala uma nova etapa no seu percurso enquanto mãe.

Pouco tempo depois do nascimento, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar um testemunho muito pessoal sobre a maternidade, centrado sobretudo nas dificuldades associadas ao refluxo do bebé e ao impacto emocional e físico que esta situação tem provocado no dia a dia da família. A atriz falou de forma aberta sobre a rotina com o recém-nascido, incluindo noites difíceis, episódios de choro intenso e a constante preocupação com o seu bem-estar.

No seu relato, começou por explicar: “E já na hora de o update. Estou desfeita.” Acrescentou ainda o aviso aos seguidores: “Aviso, a partir de agora são stories de updates do recém-nascido menino. Quem não tiver interesse, pode seguir.”

A atriz descreveu depois o quotidiano com o bebé, referindo o problema do refluxo: “Então, para quem se lembra de eu ter falado, ah ele tem refluxo e não sei o quê e pá pá pá e crises horríveis, portanto ele come, chora, depois quando finalmente para de chorar é hora de dar outra vez.”

Inês Aires Pereira explicou também a tentativa de solução inicial: “O que é que fiz? Mudei para a fórmula aptamilpepticineo, que é sem a proteína do leite de vaca. E no momento em que eu lhe dei o primeiro Vibram com essa fórmula, acabou a crise.” No entanto, sublinhou que o problema regressou: “Pensei, está feito, porreiro, acabou tudo, não acabou pá, voltou tudo.”

A atriz descreveu ainda o agravamento da situação: “Pessoal, a sério, o refluxo sempre foi o maior pânico… agora está o pânico, meio da noite, berros.” E acrescentou: “Estou para trás, estou para trás, está a ficar rouco, bolsa muito, a toda hora.”

Num dos momentos mais emotivos, referiu a preocupação com a evolução do bebé: “Ele vai ter que ser medicado, vai ter que ser medicado, certeza absoluta que vai ter que bombar um Néxium, porque isto não é um refluxozinho fofinho.”

Apesar da fase difícil, Inês também destacou um lado mais positivo ligado à sua rotina de mãe e às ferramentas de apoio que tem utilizado. Falou da tecnologia que acompanha o bebé: “Tenho a câmara, o monitor da maxicose… posso desligar a luz vermelha, pôr o white noise mais alto ou mais baixo.”

Acrescentou ainda: “A cena da câmara tem coisas de cry assistance, que é tipo, detecta os choros e diz o que é que acha que é, cólicas, fome.” E explicou que a aplicação permite registar dados do bebé: “Podes pôr o quanto é que ele comeu, mudar a fralda, quanto é que ele dormiu.” Inês mostrou também satisfação com este apoio tecnológico: “Estou toda contente com esta aplicação, achei que podia ser uma boa dica.” E reforçou: “Estou mesmo contente com esta parceria com a maxicose.”

Ainda assim, terminou o seu desabafo com o peso da exaustão acumulada: “E agora ganhei mais uma noite, sabem aquela ansiedade, ganhei mais uma noite, mais pânico.”

Em suma, esta partilha de Inês Aires Pereira revela de forma muito direta e sem filtros o lado menos visível da maternidade, especialmente nos primeiros meses de vida de um recém-nascido. Entre noites sem descanso, episódios de choro e a preocupação constante com a saúde do bebé, a atriz expõe o desgaste físico e emocional que muitas mães enfrentam nesta fase.

Ao mesmo tempo, o testemunho mostra também a tentativa de encontrar soluções, apoio e ferramentas que ajudem a lidar com a rotina exigente, num equilíbrio entre a preocupação, a aprendizagem diária e a adaptação a uma nova realidade familiar.