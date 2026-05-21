Inês Aires Pereira revela 'pequena vitória' do pós-parto. E, muitas mulheres vão identificar-se

A atriz Inês Aires Pereira viveu recentemente uma das fases mais marcantes e transformadoras da sua vida pessoal. Em abril de 2026, a atriz deu as boas-vindas ao seu terceiro filho, um menino chamado Jorge, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

Pouco tempo depois do nascimento, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar um testemunho pessoal sobre o regresso à chamada “vida normal” no pós-parto, destacando a importância de valorizar pequenos momentos do quotidiano. Entre esses gestos simples, Inês referiu algo tão comum como voltar a conduzir sozinha no carro, sublinhando o impacto positivo que isso teve no seu bem-estar.

Através de um vídeo partilhado nos stories do Instagram, a atriz surgiu ao volante, visivelmente feliz e descontraída, num momento de leveza que quis partilhar com os seguidores. No registo, Inês Aires Pereira desabafou de forma espontânea e emotiva:

“Ai, as saudades que eu tinha no meu carrinho. O meu carrinho que é como quem diz, o meu cafão. De pegar no meu carro e sozinha sair de casa. Estou a sair, olha eu. Pessoal, mamacitas. Parece... pode ser que parece que nós estragámos a vida e não sei o quê. Mas devagar, devagarinho, a coisa volta. Sabem, não está perdido. Nada está perdido. Só ganho. Mas nada se ganha sem esforço. Já dizia o meu papá.”

Ao longo da sua carreira, Inês Aires Pereira tem-se destacado não apenas pelo seu trabalho na televisão e no teatro, mas também pela forma transparente como partilha momentos da sua vida pessoal, aproximando-se do público através da autenticidade.

Esta nova fase, marcada pelo nascimento de Jorge, reforça precisamente essa ligação: a de uma mulher que concilia a maternidade com a carreira, sem perder a capacidade de refletir e partilhar as pequenas vitórias do dia a dia.

Num testemunho simples, mas cheio de significado, a atriz volta a lembrar que, mesmo após grandes mudanças na vida, os pequenos momentos de liberdade e normalidade continuam a ter um valor enorme.

Veja aqui outro desabafo da atriz pós-parto: