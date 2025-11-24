Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:10
Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba - TVI

Um momento que fez todos emocionar.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, vai ser mãe pela terceira vez e revelou este domingo, 23 de novembro, nas suas redes sociais, o sexo do bebé. A notícia deixa os fãs entusiasmados e marca mais um capítulo feliz na vida da atriz. O bebé vai chegar em outubro do próximo ano, fruto da reconciliação com David Ferreira da Silva. Para anunciar a boa nova, Inês partilhou um vídeo nas redes sociais, onde se pôde ver o momento em que revelou que a família vai dar as boas-vindas a mais um menino.

A revelação aconteceu durante um chá revelação, que contou com a presença de caras conhecidas do público, como Raquel Tillo. Entre pinturas faciais, fotografias e muita emoção, a atriz resumiu todos os sentimentos vividos durante o dia em duas frases simples: “Eles dão menos trabalho! Mais um grande amor!”, escreveu na legenda do vídeo publicado no Instagram.

O sexo do bebé foi revelado de forma divertida através de um bolo colocado no centro da mesa, com a frase “mãe de três”. Ao cortar a primeira fatia, de cor azul, ficou evidente que se trata de um menino, deixando a atriz visivelmente emocionada. Inês Aires Pereira é já mãe de Alice, de 6 anos, e Joaquim, de 3.

Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se os de várias celebridades que quiseram celebrar a boa nova, incluindo Gabriela Barros, Vasco Pereira Coutinho, Carina Caldeira, Irma, Luís Borges, Alice Trewinnard, Catarina Gama, Joana Ribeiro e Carolina Carvalho.

Com esta notícia, a atriz reforça a imagem de família feliz e unida, pronta para receber mais um pequeno membro que promete trazer ainda mais alegria à vida de todos.

Relembre-se também do video em que atriz descobriu que estava grávia. Inês surge numa casa de banho acompanhada pela também atriz Joana Castro, que esteve ao seu lado enquanto esperava o resultado do teste de gravidez. Joana foi a primeira a ver o resultado, seguida de Inês, e o momento que se seguiu foi de pura felicidade: as duas abraçaram-se, riram e choraram, deixando o registo de uma amizade verdadeira e de uma notícia recebida com amor.

Relacionados

«A cabeça não descansa»: Cristina Ferreira abre o coração e mostra como tem enfrentado desafios

«Não está tudo bem»: Atriz famosa mostra realidade dura por trás das redes sociais

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: JD vai ao restaurante de Mariana e o inesperado acontece

A Protegida
Ontem
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Terra Forte
Hoje
2

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

Hoje
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Pare já de lavar o cabelo assim: estes são os erros que podem danificar os seus fios

Ontem
5

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

A Protegida
Hoje

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Hoje

"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Hoje

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

A derreter corações: Catarina Siqueira revela as primeiras horas do filho recém-nascido com a irmã em casa

Hoje

Fãs enlouquecem com nova atividade da família Carreira: “Também queremos ir!”

Hoje

"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo

Hoje

«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha

Hoje

Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba

Hoje

«Mais uma paixão»: Foi isto que fez Cristina Ferreira conquistar 3 milhões de visualizações

Hoje
Mais Fora do Ecrã