Inês Aires Pereira revela sexo do terceiro filho com uma festa de arromba

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, vai ser mãe pela terceira vez e revelou este domingo, 23 de novembro, nas suas redes sociais, o sexo do bebé. A notícia deixa os fãs entusiasmados e marca mais um capítulo feliz na vida da atriz. O bebé vai chegar em outubro do próximo ano, fruto da reconciliação com David Ferreira da Silva. Para anunciar a boa nova, Inês partilhou um vídeo nas redes sociais, onde se pôde ver o momento em que revelou que a família vai dar as boas-vindas a mais um menino.

A revelação aconteceu durante um chá revelação, que contou com a presença de caras conhecidas do público, como Raquel Tillo. Entre pinturas faciais, fotografias e muita emoção, a atriz resumiu todos os sentimentos vividos durante o dia em duas frases simples: “Eles dão menos trabalho! Mais um grande amor!”, escreveu na legenda do vídeo publicado no Instagram.

O sexo do bebé foi revelado de forma divertida através de um bolo colocado no centro da mesa, com a frase “mãe de três”. Ao cortar a primeira fatia, de cor azul, ficou evidente que se trata de um menino, deixando a atriz visivelmente emocionada. Inês Aires Pereira é já mãe de Alice, de 6 anos, e Joaquim, de 3.

Entre os comentários deixados na publicação, destacam-se os de várias celebridades que quiseram celebrar a boa nova, incluindo Gabriela Barros, Vasco Pereira Coutinho, Carina Caldeira, Irma, Luís Borges, Alice Trewinnard, Catarina Gama, Joana Ribeiro e Carolina Carvalho.

Com esta notícia, a atriz reforça a imagem de família feliz e unida, pronta para receber mais um pequeno membro que promete trazer ainda mais alegria à vida de todos.

Relembre-se também do video em que atriz descobriu que estava grávia. Inês surge numa casa de banho acompanhada pela também atriz Joana Castro, que esteve ao seu lado enquanto esperava o resultado do teste de gravidez. Joana foi a primeira a ver o resultado, seguida de Inês, e o momento que se seguiu foi de pura felicidade: as duas abraçaram-se, riram e choraram, deixando o registo de uma amizade verdadeira e de uma notícia recebida com amor.