«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"

Inês Aires Pereira, mãe há dois meses, partilhou uma publicação com muita boa disposição, onde brincou com a sua nova imagem de maternidade e sensualidade. A atriz mostrou-se pronta para assumir o lado mais sensual e apaixonado, mesmo depois do nascimento do filho.

Na publicação, Inês escreveu: «Aqui vou eu para mais um night shift! Mandei le esta foto para ele ficar atiçado…». A referência ao «night shift» (turno da noite) alude à rotina de noites com o bebé, mas a atriz deu-lhe um tom mais divertido e sedutor.

Com um sorriso, a atriz destacou que ser mãe não significa perder a sua sensualidade: «Sou mãe mas também sou amante!». A frase tornou-se o ponto central da publicação, mostrando que a maternidade não apagou o seu lado apaixonado e confiante.

A publicação reflete uma fase de adaptação, onde Inês Aires Pereira equilibra a rotina de mãe com o seu papel de parceira e mulher. A brincadeira com a sensualidade e a referência ao marido mostram que a atriz consegue manter a sua personalidade mesmo nas fases mais exigentes da maternidade.

Recorde a participação de Inês Aires Pereira em «Para Sempre» como Alice: