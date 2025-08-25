Para Sempre

Sim, esta praia de sonho onde está Inês Aires Pereira é portuguesa

  • Joana Sequeira
  • Hoje às 12:04
Sim, esta praia de sonho onde está Inês Aires Pereira é portuguesa

Inês Aires Pereira partilhou momentos únicos das férias em Tróia. Entre filhos, amigas e muito sol, a atriz conquistou elogios dos fãs com registos descontraídos na praia.

As férias de verão continuam a ser sinónimo de dias de sol, mar e família para Inês Aires Pereira, 36 anos. A atriz recorreu às suas redes sociais para partilhar registos da escapadinha a Tróia, uma das praias mais paradisíacas de Portugal.

Nas imagens e vídeos publicados, Inês Aires Pereira surge ao lado dos filhos e de um grupo de amigas, em momentos descontraídos e cheios de alegria. Entre mergulhos, brincadeiras na areia e gargalhadas em família, a artista mostrou-se rendida a esta pausa de verão.

Na legenda, escreveu com humor e ternura: "Não me canso das férias, da praia, dos amigos, da família e desta música que está em loop desde o ano passado. Irrita-me um bocadinho que janeiro pareça sempre 3 meses e agosto 3 dias."

Veja a publicação original, em baixo. 

 

 

A partilha rapidamente conquistou os seguidores, que não pouparam nos elogios. Comentários como "Família linda ❤️❤️❤️", "O Paraíso, Tróia ❤️" e "Amo esta família que já é minha também" encheram a caixa de mensagens da atriz.

Com esta publicação, Inês Aires Pereira reforça a sua imagem de proximidade e autenticidade, mostrando que valoriza os pequenos grandes momentos da vida.

Inês Aires Pereira e o ex-marido: Reconciliação à vista? 

No programa "V+ Fama" do dia 25 de julho de 2025, Adriano Silva Martins recebeu em estúdio António Leal e Silva, Guilherme Castelo Branco e Isabel Figueira para comentarem as novidades do mundo dos famosos.

Um dos  temas em destaque foi a reaproximação de Inês Aires Pereira e o ex-companheiro David Silva, foram vistos num festival muito próximos.

No vídeo, em baixo, veja as imagens de ambos juntos. 

 

Na TVI, um caminho traçado entre a representação e a comédia 

Conhecida pelo seu humor e autenticidade, Inês Aires Pereira brilhou na TVI como Neuza no “Cristina ComVida”, de Cristina Ferreira, em 2021, e destacou-se na novela “Para Sempre”, no papel de Alice.

Como "Neuza", Inês Aires Pereira brilhou ao lado de Eduardo Madeira, que fazia várias personagens. Recorde um desses momentos hilariantes, no vídeo em baixo. 

 

Em cima, espreite as galerias de fotografias da atriz que preparámos para si.

