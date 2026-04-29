Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

A família de Inês Aires Pereira está a viver dias de grande felicidade. A atriz e humorista foi mãe pela terceira vez e partilhou com os seguidores vários momentos emocionantes do nascimento do pequeno Jorge, que veio ao mundo no passado dia 23 de abril.

Nas redes sociais, Inês revelou imagens ternurentas do bebé e alguns registos desse dia tão marcante, acompanhando a publicação com uma mensagem sentida: “Finalmente nos meus braços! No seu dia! Salve Jorge!!!” O recém-nascido junta-se agora aos irmãos, Alice, de 6 anos, e Joaquim, de 4, completando assim a família de cinco elementos ao lado de David Ferreira.

Já depois do nascimento de Jorge, Inês Aires Pereira voltou a encantar os seguidores ao mostrar um presente muito especial que recebeu em casa. Através de uma “storie”, a atriz partilhou a imagem de uma delicada caixa de vidro decorativa, onde estavam representados, com detalhes em croché e tecido, uma mãe, um pai e três filhos em forma de bonecos, numa recriação simbólica da sua família.

O gesto comoveu os fãs pela sensibilidade e pelo significado associado ao momento que Inês está a viver. A acompanhar a oferta, surgia ainda uma frase especialmente emotiva: “Para uma mãe que acabou de passar a mãe de três.”

Um detalhe simples, mas profundamente simbólico, que assinala esta nova etapa da atriz enquanto mãe de três crianças. O nascimento de Jorge representa também um momento importante na vida pessoal da atriz. O bebé é fruto da relação com David Ferreira e surge numa fase de estabilidade e união do casal.

Recorde-se que Inês e David chegaram a estar separados no início de 2024. Durante esse período, a atriz viveu um breve romance com o humorista João Maria. No entanto, a ligação entre ambos acabou por prevalecer e o casal reconciliou-se mais tarde.

Essa reconciliação culmina agora numa fase especialmente feliz, marcada pela chegada de mais um filho e pelo fortalecimento da família. Depois de dar as boas-vindas a Jorge, a atriz vive agora dias de plena felicidade, rodeada pelos filhos e pela família que acaba de crescer. Uma fase de amor, reencontro e novos começos.