Inês Aires Pereira partilha momento inédito do filho e pede: «Não chores»

Inês Aires Pereira voltou a derreter os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar um momento ternurento — e bem-humorado — com o filho Quino. A atriz, conhecida pelo seu lado descontraído e divertido, mostrou mais uma vez a cumplicidade única que tem com os filhos, num vídeo que rapidamente conquistou o coração dos fãs.

No registo, vê-se Quino a antecipar o choro, como parte de uma brincadeira com a mãe. O vídeo começa com a atriz a dizer ao filho: «O Quino vai começar a chorar. O Quino vai chorar em 3, 2, 1, chora...», e de imediato o menino simula o início de um choro. Porém, surpreende com um sorriso no rosto ao declarar: «Não chorei».

A atriz, divertida com a situação, responde de imediato: «Não, mas chora de verdade!», entrando no jogo com o pequeno. Quino, cúmplice, responde ao desafio e conta: «1, 2, 3, chora!», iniciando um choro fingido, entre sorrisos e gargalhadas. A atriz continua a alimentar o momento com ternura e humor, dizendo: «Oh Quino, não chores, Quino... não chores».

Este tipo de partilhas têm sido uma constante na vida pública de Inês Aires Pereira, que se mostra sempre genuína e próxima da sua comunidade. O seu lado maternal, recheado de brincadeiras e muito amor, revela uma faceta autêntica que continua a cativar o público português.