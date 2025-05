Inês Aires Pereira declara-se a Raquel Tillo e assume: «Estou muito feliz»

Inês Aires Pereira não escondeu a emoção ao assistir à nova peça da melhor amiga, Raquel Tillo, atualmente em cena no Teatro da Trindade com "Sonho de uma Noite de Verão". No passado feriado, a atriz partilhou com os seus seguidores no Instagram um momento muito especial — um vídeo emotivo onde se mostra entusiasmada por apoiar a amiga em palco.

"Estou um pouco excitada porque vou ver a minha melhor amiga em palco", confessou Inês Aires Pereira num vídeo partilhado nos stories. A atriz mostrou-se particularmente feliz por finalmente conseguir lugar na plateia, ainda que só tenha arranjado bilhetes para a terceira fila. “Queria mesmo vê-la de perto. Só consegui bilhetes agora e ela já está em cena há muito tempo”, explicou.

No vídeo, a atriz não poupou elogios à amiga Raquel, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade e admiração. “A minha melhor amiga é... Estou a chegar, amor, estou muito excitada. Ela é muito talentosa”, declarou, visivelmente emocionada.

A peça "Sonho de uma Noite de Verão", inspirada na célebre obra de William Shakespeare, tem sido um sucesso de público e crítica, com sessões esgotadas no Teatro da Trindade. A presença de Raquel Tillo no elenco tem despertado elogios, e o apoio público de Inês Aires Pereira só veio reforçar o talento reconhecido da atriz.

Mais do que um simples momento nas redes sociais, esta declaração foi um verdadeiro gesto de amizade, orgulho e admiração mútua entre duas artistas que têm conquistado o coração do público português.

