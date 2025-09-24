Para Sempre

“Queres ver que vou voltar aos realities?”: Inês Aires Pereira não resiste e faz revelação inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 30min
Confissão bomba!

A atriz Inês Aires Pereira, de 36 anos, voltou a surpreender os seus seguidores ao fazer uma revelação inesperada. Conhecida pela sua autenticidade e boa disposição, a artista partilhou nas redes sociais que voltou a acompanhar reality shows, um hábito que pensava já ter deixado para trás.

Numa partilha feita nos stories do Instagram, por volta da 1h da manhã, Inês confessou que estava a ver o programa “Secret Story” e não conseguiu resistir a admitir: “Eu já tinha deixado os realities. Eu tinha conseguido. Queres ver que eu vou colar ao Secret Story? Vou-me deitar à uma da manhã porque estive a pôr para trás. Queres ver que vou voltar aos realities?”

Esta declaração deixou os fãs rendidos, não só pela franqueza da atriz, mas também pela forma divertida como assume as suas pequenas “fraquezas” televisivas.

Uma atriz autêntica e próxima do público

Ao longo da sua carreira, Inês Aires Pereira tem conquistado o público não apenas pelo talento em palco e no ecrã, mas também pela forma como se mostra genuína nas redes sociais. A atriz não esconde hábitos, dúvidas ou momentos do quotidiano, criando assim uma ligação de proximidade com os seguidores.

Aos 36 anos, é frequentemente elogiada pela sua espontaneidade, simpatia e autenticidade, características que a tornam uma das figuras públicas mais acarinhadas da atualidade.

Com este regresso inesperado ao «vicio noturno» dos reality shows, Inês Aires Pereira volta a mostrar que, acima de tudo, é uma mulher que não tem receio de ser quem é – mesmo quando isso significa assumir um “vício” televisivo ou até mesmo utilizar o humor para dizer verdades ou pensamentos.

