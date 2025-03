Que calor! Inês aires pereira arrasa de biquíni no Rio de Janeiro

O Carnaval já saiu às ruas de Portugal, e muitos portugueses estão a celebrar esta época festiva pelo país. No entanto, há também quem tenha optado por viver esta festa num outro continente, onde a animação promete ser única e inesquecível.

Inês Aires Pereira, Nelma Serpa Pinto, Cristiana Jesus, Luisinha Oliveira, José Condessa, Ana Rita Clara, Bruna Gomes, Bernardo Sousa, Flávio Furtado, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, e Gabriela Barros são alguns dos famosos portugueses que viajaram até ao Brasil, o país do samba, para aproveitar o Carnaval ao calor e com o pé na areia.

Estas caras conhecidas da televisão portuguesa têm partilhado diversos registos fotográficos no Instagram, revelando alguns dos momentos inesquecíveis que estão a viver no Brasil.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja todas as fotos!

Inês Aires Pereira partilhou com os seguidores de Instagram vários registos do seu primeiro dia no Rio de Janeiro. Mascarada a rigor a atriz está pronta para sambar pelas ruas do Rio de Janeiro. De fato de banho, brilhantes e um penteado muito original, Inês Aires Pereira arrancou muitos elogios aos fãs.

