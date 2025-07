Inês Aires Pereira está de volta com novidade de arromba… e os fãs já reagiram

Depois de conquistar Lisboa com uma festa memorável em 2024, Inês Aires Pereira promete voltar a fazer história com o seu já icónico Sambinha da AP. A celebração, que se estreou no ano passado para assinalar o seu 35.º aniversário, volta em em 2025 e com uma novidade de arromba: além da capital, o evento vai estrear-se também no Algarve.

A atriz e apresentadora, que vai celebrar 36 anos no próximo dia 22 de julho, partilhou nas redes sociais que o Sambinha da AP vai estrear-se na Quinta do Lago, no espaço Vivant, no dia 15 de agosto, para uma tarde/noite cheia de alegria, samba, dança e boa energia. “O Algarve que se prepare, porque o Sambinha da AP está a chegar, e desta vez o calor da festa vai mesmo competir com o do sol!”, escreveu Inês, entre emojis de fogo e sol, anunciando o evento a sul do país.

A novidade deixou os fãs ao rubro, com comentários como “Qu’informação maravilhosa!” e “Que honra, estar com essa galera ❤️🙌”, mostrando o entusiasmo pela energia contagiante da atriz. A festa de 2024, que aconteceu no Jardim do Torel, em Lisboa, contou com centenas de pessoas, atuações ao vivo e DJ sets, provando Inês está sempre pronta para uma festa e dançar sem parar.

A edição lisboeta do Sambinha da AP EM Lisboa este ano realizou-se no dia 5 de julho. Inês partilhou um vídeo promocional e prometeu que “o samba nunca para e nós também não”, deixando os seguidores em contagem decrescente para mais uma festa inesquecível.

Conhecida pelo seu humor e autenticidade, Inês Aires Pereira brilhou na TVI como Neuza no “Cristina ComVida”, de Cristina Ferreira, em 2021, e destacou-se na novela “Para Sempre”, no papel de Alice.

Com o sucesso da edição anterior e a novidade deste ano, tudo indica que o Sambinha da AP está a transformar-se num dos eventos mais aguardados do verão português e Inês, como sempre, lidera a dança com muito ritmo.

Prepare os pés, o look de verão e a alma para celebrar. Porque se há coisa que a Inês sabe fazer, é pôr o país inteiro a sambar com ela.