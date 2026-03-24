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Inês Aires Pereira indignada com o triângulo 'Eva, Diogo e Ariana' de Secret Story: «Ele nem mostra a cara»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 10min
Inês Aires Pereira indignada com o triângulo 'Eva, Diogo e Ariana' de Secret Story: «Ele nem mostra a cara» - TVI

A atriz representa todos os que assistiram ao momento.

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No vídeo partilhado nas redes, Inês Aires Pereira surge no sofá a comer, completamente absorvida pelas imagens do reality show, ao ponto de admitir: «Nós nem falamos», numa referência ao silêncio em casa sempre que o programa está a dar. Perante o comportamento de Diogo, que tenta fugir às explicações depois de se envolver com Ariana apesar do namoro de cinco anos com Eva, a atriz não esconde a indignação: «Ele nem mostra a cara», critica, revoltada com a falta de frontalidade do concorrente.

Quando o foco passa para Ariana, Inês assume o papel de muitas telespectadoras que querem ver tudo esclarecido sem rodeios: «Só queria que ela se chibasse toda», diz, ansiosa por ouvir Ariana contar, ponto por ponto, aquilo que viveu com Diogo enquanto ainda não sabia que ele tinha uma relação séria com Eva dentro e fora da casa. O vídeo mostra bem como a atriz acompanha cada detalhe do triângulo, reagindo em tempo real às imagens que vão sendo reveladas nas galas e nos diários.

O triângulo que incendiou o «Secret Story»

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Diogo e Eva entraram na casa com um namoro de cinco anos e um segredo em comum ligado à relação, que tentaram proteger a todo o custo. Pelo meio, Diogo aproximou‑se de Ariana, primeiro com a justificação de “jogo”, mas acabou por se envolver emocionalmente e fisicamente com a colega, confessando estar dividido: «Namoro há 5 anos com a Eva, mas estou confuso com o que sinto pela Ariana».

A reviravolta chegou quando Ariana descobriu que Diogo e Eva eram, afinal, um casal, ficando em choque e em lágrimas ao perceber que tinha vivido um envolvimento com alguém comprometido. Em direto, confirmou que aquilo que se passou não foram apenas “beijinhos”, enquanto os pais reagiam em casa ao verem tudo no ecrã. Eva, por sua vez, tentou salvar a relação e o segredo, mas acabou apanhada entre o namorado e a concorrente, num dos momentos mais tensos desta edição.

É neste contexto explosivo que o vídeo de Inês Aires Pereira ganha ainda mais graça: indignada com Diogo, curiosa em relação à versão de Ariana e solidária com Eva, a atriz encarna o papel de “voz do público” – aquela que comenta, julga, se indigna e pede que “se chibem todos”, enquanto transforma o serão de casa num verdadeiro painel de debate sobre o «Secret Story».

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