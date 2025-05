Inês Aires Pereira responde à letra a insulto de seguidora

Inês Aires Pereira marcou presença no Estádio da Luz no passado sábado, 10 de maio, para assistir ao dérbi entre Benfica e Sporting — e a sua experiência futebolística acabou por gerar polémica nas redes sociais.

A atriz partilhou com os seguidores, através de vários stories no Instagram, algumas reflexões sobre a emoção vivida no estádio, ao mesmo tempo que expressava surpresa com a intensidade das reações dos adeptos.

Eu amava ter um amor por um desporto assim, mas ao mesmo tempo é um case study, porque o estado em que as pessoas ficam... As pessoas chegam alegres... e depois, quando as coisas não começam a correr bem, viram monstros", começou por dizer. "E eu comecei a olhar à minha volta e a perceber: ‘Meu Deus, as pessoas transformam-se... o que é que é isto dos clubes e da cena ferrenha do sofrimento?’", partilhou ainda, visivelmente impressionada com a paixão (e tensão) dos adeptos nas bancadas.

Apesar de ter vivido a experiência com entusiasmo — «Senti bué emoção, arrepiei-me toda...» — a atriz acabou por receber duras críticas de uma seguidora. A atriz não ficou indiferente e decidiu expor uma das mensagens mais agressivas que recebeu, afirmando:

Acho que nunca fiz isto na vida... mas é para as pessoas perceberem. Porra, é por estas e por outras que, quando se começa o dia, não se deve abrir o Instagram...".

Na mensagem partilhada, a seguidora insultava Inês Aires Pereira, questionando a sua capacidade de ter opinião, acusando-a de oportunismo e até desvalorizando o seu talento:

«Será que és assim tão limitada que nem consegues ter opinião e saber de que clube és??

É por causa disto (também) que nós mulheres ouvimos tantas vezes 'não tens loiça para lavar' quando estamos a falar de futebol. Porque de vez em quando aparecem libelinhas como tu que andam sem saber o que são e vão para onde lhes pagam cerveja ou lhes fazem promessas de visibilidade nas redes sociais. Assim andas tu não é?.. Básica! Felizmente que te deixei de seguir. Quando te vi no espetáculo da Porta dos Fundos e o teu nervosismo/ falta de talento me deixou tão desiludida. Fraca muito fraca».

Num outro story, refletiu sobre a sua atitude durante o jogo, admitindo um erro cometido — atirou ao chão uma t-shirt do Sporting, gesto que desconhecia ser ofensivo:

Esperem aí que eu mereço um pedido de desculpas. Porque eu, como ignorante que sou de futebol, ontem quando disse ‘tenho de admitir, o meu clube é o Sporting’ e mandei a t-shirt ao chão... isso não se faz. E eu não sabia. Não sabia que isso era uma cena, falta de respeito... e aí tenho de assumir: não sabia, senão não teria feito isso. Na vida estamos sempre a aprender".

A atriz termina com uma lição de humildade e abertura ao diálogo — mesmo perante o ódio gratuito que lhe chegou pelas redes sociais.

Veja o vídeo, aqui: