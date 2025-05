Inês Aires Pereira deixa os fãs lavados em lágrimas com a surpresa que fez à mãe

O novo vídeo de Inês Aires Pereira com o filho está viral: «Não o deixes crescer»

O Dia da Mãe foi vivido com emoção redobrada na casa da mãe de Inês Aires Pereira. A atriz, impossibilitada de estar fisicamente com a mãe, preparou uma surpresa inesquecível com a ajuda do cantor Tiago Nacarato, que emocionou todos os internautas que assistiram ao momento.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se a mãe de Inês deitada no sofá, aparentemente a descansar, quando Tiago Nacarato entra discretamente na sala, guitarra em punho, e diz com um sorriso: “Feliz Dia da Mãe!”.

De imediato, começa a cantar “Você É Linda”, de Caetano Veloso, interpretando a música com doçura e emoção, enquanto a mãe da atriz, visivelmente surpreendida, faz uma videochamada (FaceTime) com a filha, partilhando o momento em direto com Inês Aires Pereira.

A surpresa deixou todos de coração cheio. Na legenda do vídeo, Inês Aires Pereira escreveu:

Este momento vai ficar nas nossas memórias para sempre! A minha mãe é linda e o Tiago tem um coração lindo e do tamanho do mundo! Obrigada @tiago_nacarato !!!! Ficámos todos de coração cheio ❤️ FELIZ DIA DAS MÃES!!!".

A reação dos seguidores não se fez esperar e foi marcada por comoção e carinho: «Que prenda maravilhosa!!! Até chorei!! 😢❤️», «Por aqui, chorando ♥️ Que lindo!», «Até vieram as lágrimas ❤️», «É lindo e maravilhoso este menino. Que momento querido @tiago_nacarato 🙌».

A sensibilidade de Tiago Nacarato e o amor de Inês Aires Pereira pela mãe proporcionaram um dos momentos mais ternurentos do Dia da Mãe. A combinação da música, da surpresa e da ligação entre mãe e filha fez com que este gesto tocasse o coração de muitos.

Veja o momento, aqui:

