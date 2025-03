«Estou-me nas tintas para se é ego ou vaidade»: Saiba o que levou Inês Castel-Branco a dizer isto

Sem filtros, Inês Castel-Branco fala sobre tema polémico: «Isso deixa-me desconfortável»

Inês Castel-Branco juntou-se ao grupo de grandes nomes do teatro português que têm o seu nome gravado na calçada lisboeta. A homenagem aconteceu esta quinta-feira, 27 de março, uma data especial que assinala o Dia Mundial do Teatro.

Visivelmente emocionada, a atriz partilhou o momento nas redes sociais, onde refletiu sobre a importância deste reconhecimento. «Se, há 25 anos atrás, me dissessem que neste dia tão especial ia ter uma calçada com o meu nome na minha cidade e entre vários monstros do teatro, nunca acreditaria. Juro!», escreveu.

Inês Castel-Branco fez ainda questão de agradecer à Junta de Freguesia de Santo António, a Vasco Morgado, e à Câmara Municipal de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, por esta distinção aos artistas. Com o seu habitual sentido de humor, a atriz celebrou o facto de o seu nome ter sido corretamente escrito na calçada e aproveitou para deixar um apelo: «(Só falta salvar os jacarandás!) Viva o teatro!».

Reações dos seguidores

Os fãs e amigos de Inês Castel-Branco encheram a publicação de elogios e mensagens de carinho. «Que orgulho!», «Parabéns ❤️❤️ mereces 👏🏼🔥» e «Agora imagina se tivessem escrito Castelo», foram alguns dos comentários deixados. Houve também quem destacasse a importância da preservação da cidade, aplaudindo a referência da atriz às árvores: «Tão importante como respirar arte é mesmo conseguir respirar em Lisboa 🥲».

Este reconhecimento vem reforçar o contributo de Inês Castel-Branco para o teatro e a cultura portuguesa, eternizando o seu nome numa das mais icónicas tradições de Lisboa.

De recordar que a atriz dá vida a em Lalá em «Cacau»: